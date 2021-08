Oppo kondigt op 4 augustus nieuwe cameratechnologie onder het scherm aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Smartphone-gigant Oppo gaat op 4 augustus tijdens een evenement een nieuwe cameratechnologie onder het scherm aankondigen. Het bedrijf kondigde de verhuizing aan op Weibo.

Voor Oppo zou dit een tweede generatie versie zijn van de technologie die het in 2019 op een prototype-apparaat had laten zien , wat een vrij grote kloof markeert tussen de eerste aankondiging ervan en deze volgende evolutie.

De fabrikant heeft nog geen enkele vorm van een camera onder het scherm in een commercieel verkrijgbaar product geïmplementeerd, wat suggereert dat het van mening is dat het nog niet klaar is voor massaconsumptie op de markt.

Terwijl smartphonefabrikanten zich inspannen om alle grenzen en onderbrekingen op hun telefoonschermen te verminderen, zullen we de komende jaren meer cameras onder het scherm zien verschijnen.

In de afgelopen drie of vier jaar hebben we smartphones gezien met steeds kleiner wordende randen en selfie-cameras zien bewegen van het frame naar het scherm. Eerst als een inkeping die in het scherm sneed, voordat de meesten zich vestigden op een camera in perforatiestijl.

De volgende ontwikkeling is het verbergen van een camera onder het scherm, zodat je het niet kunt zien. Huidige iteraties gebruiken technisch gezien een tweede, kleiner transparant scherm dat in het bovenste gedeelte van het scherm is geplaatst.

Momenteel is de enige smartphone die beschikbaar is met een in-display camera de ZTE Axon 20 , maar we verwachten dat er in de komende 12 maanden nog een paar bij zullen komen.

Geruchten hebben gesuggereerd dat Samsung het dit jaar in zijn opvouwbare telefoons zal gebruiken, en nu komt Oppo dichterbij om het ook op een echte telefoon te lanceren.

Het is de moeite waard om te onthouden dat Oppo vaak technologische vooruitgang onthult – vooral als het gaat om cameratechnologie en snel opladen – zonder te zeggen welke telefoons ze zullen krijgen.

Het wordt graag gezien in de voorhoede van innovaties. Dus hoewel het op 4 augustus een tweede generatie camera onder het scherm zal aankondigen, zal het waarschijnlijk geen nieuwe smartphones aankondigen.