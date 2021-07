Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Staat Oppo op het punt een gaming-telefoon te lanceren? Renders zijn onthuld als onderdeel van een certificering van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO), die suggereert dat het zou kunnen binnenkomen, zoals gerapporteerd door 91Mobiles .

Oppo is geen onbekende in het verkennen van verschillende wegen. Het oprolbare X 2021-concept - dat we eerder dit jaar in het echt zagen - laat zien hoe ver het onderzoeks- en ontwikkelingsteam ontwerpconcepten en -ideeën naar de realiteit duwt.

Een gaming-telefoon is niet per se een nieuw concept, maar het is nieuw terrein voor Oppo. En met Asus ROG , Lenovo Legion en (soort van ZTE) Nubia Red Magic die het segment grotendeels beheersen, is er geen gebrek aan sterke concurrentie.

Dus wat kun je verwachten van een Oppo-gamingtelefoon? Tot nu toe hebben we slechts een handvol afbeeldingen om door te gaan. Maar dat helpt om de bonen enigszins te morsen, pronkend met een ontwerp dat vergelijkbaar is met de concurrentie, met gripvolle secties en gestileerde lijnen aan de achterkant.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Merk op dat er geen camera aan de voorkant zichtbaar is, zodat het spel op het scherm niet wordt onderbroken. In plaats daarvan is de iets grotere rand waarschijnlijk waar de camera is verborgen, tenzij het een onder-display is of een pop-upeenheid die ergens is weggestopt – maar dat betwijfelen we.

De zijkant lijkt echter niets ongewoons te laten zien, zoals schoudertriggers, dus we vragen ons af wat de unieke propositie van Oppo in deze markt zal zijn. Misschien zal het er een zijn die alle anderen zal verslaan door eerst een Qualcomm Snapdragon 888 Plus- chipset te leveren.

De tijd zal het leren, dus als het echt is, vragen we ons af wanneer Oppo officieel het deksel op zijn gaming-telefoonpotentieel zal opheffen...