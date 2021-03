Oppo Find X3 Pro tips en trucs: 15 geweldige ColorOS 11-functies om uit te proberen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppos nieuwste vlaggenschiptelefoon is uitstekend, op bijna elke denkbare manier. En zoals altijd het geval is voor Oppo, is de ColorOS Android-skin waarmee hij geladen is tot de rand gevuld met veel geweldige functies. Sommige helpen u om het beste uit uw telefoon te halen, andere zijn gewoon handig om te weten.

Of je nu wilt weten hoe je toegang krijgt tot die gekke microscoopcamera, een screenshot met drie vingers maakt of je eigen Always-On Display-animatie maakt, we zullen onze beste tips voor je op een rijtje zetten. Bekijk de onderstaande video of volg gewoon de geschreven gids, die ooit het gemakkelijkst voor u is.

Het lijkt misschien onbelangrijk om te activeren, maar met een scherm dat zo groot is, kan het lastig zijn om naar de top te reiken om je meldingen naar beneden te slepen. En als u op een startscherm naar beneden veegt, wordt de Oppo-zoekfunctie standaard weergegeven.

Om het gemakkelijker te maken om bij uw meldingen te komen, kunt u de functie omlaag vegen om uw meldingen te ontvangen activeren.

Knijp op je startscherm en veeg over de kleine balk die verschijnt totdat je Meer ziet. Tik daar nu op en selecteer Veeg omlaag op startscherm en kies meldingslade. Wanneer u nu naar beneden veegt op uw startscherm, komt u bij uw meldingen en de tegel voor snelle instellingen.

De Find X3 Pro heeft een scherpe en snelle weergave, maar de maximale resolutie en frame rates staan niet standaard geactiveerd. Om deze in te schakelen, gaat u naar Instellingen> Weergave en helderheid en scrolt u omlaag naar Meer. Tik daarop en op het volgende scherm zie je de opties Schermresolutie en Vernieuwingsfrequentie. Om de maximale instellingen te kiezen, stelt u de schermresolutie in op QHD + en de vernieuwingsfrequentie op Hoog.

Het kijken naar HDR-content leidt vaak tot een donkerder beeld, dus om het helderder te maken kun je de Brighten HDR-videomodus aanzetten. Je vindt het in Instellingen> Weergave en helderheid onder de menu-optie Meer, net als de instellingen voor resolutie en framesnelheid.

Net als de True Tone van de iPhone, kan de Find X3 Pro de witbalans automatisch aanpassen, afhankelijk van het omgevingslicht in het gebied waarin u zich bevindt. Blijf in het instellingenmenu van het hoofdscherm en zet de schakelaar voor Nature tone display aan. Dit zal - vaker dan opgemerkt, een hogere schermtemperatuur betekenen - maar je moet opmerken dat het een beetje reageert zoals papier bij omgevingslicht.

Het altijd ingeschakelde display is een geweldige functie, die u een constante klok laat zien, evenals eventuele meldingen die u wacht terwijl uw telefoon in stand-by staat. Maar met Oppos nieuwste versie van ColorOS kun je je eigen versie maken.

Ga naar Instellingen> Personalisaties en selecteer Altijd zichtbaar. Tik op het pluspictogram in de bovenhoek en kies nu welke stijl je altijd wilt weergeven in de pop-uplijst.

Op het volgende scherm kun je de fijnere details kiezen, als je een aangepast patroon kiest, teken je met je vinger op het scherm en creëer je een animatie die een beetje lijkt op een spirograaf. U kunt ook de kleur, vorm en penseelstijl kiezen. Tik op volgende en kies nu uw klokstijl, tekstkleur en welke andere informatie u wilt weergeven.

Net als het altijd-aan-display kunt u de vingerafdrukanimatie aanpassen die wordt weergegeven wanneer u de telefoon ontgrendelt. Blijf in het personalisatiescherm en kies Animatie vingerafdrukpictogram. Er zijn er acht om uit te kiezen, dus selecteer degene die je leuk vindt en ga terug om op te slaan.

Een leuke functie is de mogelijkheid om snel een app te starten onmiddellijk na het ontgrendelen van de telefoon. Als je een app hebt waar je snel en gemakkelijk bij wilt, is dit erg handig.

Ga dus naar Instellingen> Gemakstools> Snel starten en schakel het in. Tik nu op de knop Bewerken en kies de snelkoppelingsfuncties of apps die u wilt openen. U kunt het bijvoorbeeld rechtstreeks laten gaan om een nieuwe agenda-afspraak te maken, of een nieuwe tekstmassage samenstellen, of gewoon uw takenlijst-app starten om een snelle herinnering op te schrijven.

Om het te gebruiken, tikt u op uw vingerafdruksensor en houdt u deze vast wanneer u uw telefoon ontgrendelt en houdt u deze ingedrukt totdat u uw snelkoppelingen ziet verschijnen. Schuif nu naar de app of functie die u wilt starten.

Om snel een schermafbeelding te maken, kunt u met drie vingers naar beneden vegen in plaats van toetsencombinaties te maken. Als het voor u niet werkt, is het mogelijk nog niet geactiveerd. Ga naar Instellingen> Gemakstools> Gebaren en bewegingen. Schakel nu de optie Veeg omlaag met 3 vingers om een schermafbeelding te maken in.

Als u wilt, kunt u uw telefoonscherm laten ontwaken wanneer u uw telefoon opneemt. Zorg ervoor dat in hetzelfde instellingenmenu voor gebaren en bewegingen als de laatste tip de optie Raise to Wake is ingeschakeld. Elke keer dat u uw telefoon oppakt, licht het scherm op.

Oppo heeft schermopname in de nieuwste software, maar indrukwekkender is dat je jezelf kunt opnemen met de camera aan de voorkant als je deze inschakelt. Ga naar Instellingen> Gemakstools en Schermopname. Tik nu op de optie camera aan de voorkant en je neemt jezelf op terwijl je het scherm opneemt. Je verschijnt in een klein cirkelvenster zodra je begint met opnemen en je kunt het overal op het scherm slepen.

Dit is tegenwoordig een vrij standaardfunctie op veel Android-telefoons, maar je kunt de Google Assistent starten door een halve seconde op de aan / uit-knop te drukken. Schakel gewoon de optie in Instellingen> gemakshulpmiddelen in.

Als u wilt weten hoeveel meldingen u op u wacht in plaats van een verzameling app-pictogrammen in de statusbalk te hebben, kunt u dat inschakelen. Ga naar Instellingen> Meldingen en statusbalk en tik nu op Meldingspictogrammen en kies vervolgens Aantal meldingen in de lijst.

Een van onze favoriete ColorOS-functies is de Relax-app die ons helpt om s nachts in slaap te vallen als we te lang over alles nadenken * gebaren *. Open Oppo Relax en tik op het pictogram dat op mixerfaders lijkt. Hier kunt u geluidslagen toevoegen en het volume naar wens aanpassen. Om alles te verwijderen dat u niet bevalt, houdt u gewoon het geluid ingedrukt en tikt u op de kleine X om het te verwijderen.

Open de camera, tik op Meer en kies vervolgens Microscoop. Nu heb je echt een vaste hand nodig om dicht bij je onderwerp te komen. Het is lastig om het goed scherp te stellen, maar de effecten zijn erg leuk.

Oppo heeft een nachtvideomodus in zijn nieuwste telefoon. Om het in te schakelen, start u de camera en kiest u de video-optie. Tik nu op de AI-knop op het zijpaneel en de hoeveelheid licht en helderheid zal dramatisch toenemen. Helaas lijdt de stabilisatie een beetje, dus het is het beste om gewoon vrij statische of vloeiende panning-opnamen te maken.

Dus daar heb je het. 15 tips om u te helpen het meeste uit uw vlaggenschip Oppo-telefoon te halen.

