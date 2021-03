Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft de wraps van zijn nieuwste lijnleidende smartphoneserie gehaald en voor dit jaar is er een kleine opknapbeurt in de aanpak van 2020 met de Find X2-serie .

Het vlaggenschip van de Find X3-familie is - natuurlijk - de Find X3 Pro, en hij heeft vrijwel alle topspecificaties die je zou hopen te vinden in een ultra-premium telefoon.

Zoals was gelekt in de weken voorafgaand aan de lancering, verschuift het ontwerp van de verveelde camera-in-een-uitstekende rechthoek-look die door elke andere smartphonemaker wordt gebruikt.

In plaats daarvan gebruikte Oppo één stuk glas en kromde het om een naadloze helling naar de camerabehuizing te vormen.

Het 6,7-inch scherm aan de voorkant heeft een QHD + -resolutie en is licht gebogen aan de randen, maar - nog belangrijker - kan framesnelheden tot 120 fps bereiken met zijn adaptieve verversingssnelheid van 120 Hz.

Met een piekhelderheid van 1300 nits en HDR10 + -certificering belooft het een briljant paneel te worden voor allerlei soorten content. Of het nu gaat om de nieuwste HDR-shows op Netflix of games met een hoge verversingssnelheid in de Play Store, je zit er allemaal bij.

Het wordt intern aangedreven door de nieuwste Qualcomm-chipset: de Snapdragon 888 . Het heeft ook 12 GB RAM en 256 GB opslag en een behoorlijk forse batterij van 4500 mAh die heel snel kan worden opgeladen met een bekabelde 65 W-verbinding of een draadloze standaard van 30 W.

Wat betreft cameras schudt Oppo de zaken een beetje door elkaar door dezelfde 50-megapixel Sony-sensor in zowel de hoofdcamera als de ultragroothoekcamera te plaatsen.

Die worden vergezeld door een camera met 2x optische zoom en een microlens die een beetje als een microscoop werkt en je rechtstreeks in de vezels van stof of subpixels van een scherm brengt.

Terwijl vorig jaar de Neo werd aangedreven door een middenklasse-chip, heeft de X3-serie die aanpak verlegd en - in plaats daarvan - de vlaggenschipprocessor van vorig jaar erin geplaatst.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 5 maart 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, en alles wat Android te bieden heeft

Dat betekent dat je een krachtige Snapdragon 865-processor binnenin hebt en veel van dezelfde functies deelt als het Pro-model. Concreet krijg je een 4500 mAh-batterij met snel 65 W bedraad opladen plus 12 GB RAM en 256 GB opslag.

Je krijgt zelfs een HDR10 + -compatibel scherm, hoewel - met een kleinere en slankere telefoon - het scherm 6,55 inch is en FHD + met een maximale helderheid van 1100 nits.

Het is 90Hz, niet 120Hz, en de cameras aan de achterkant zijn ook iets anders. Het heeft dezelfde 50 megapixel primaire camera en 13 megapixel telezoom, maar een 16 megapixel ultragroothoek met een lagere resolutie. Hij heeft ook een losse macrolens van 2 megapixels.

Wat betreft de Lite, dat is de baby van het stel, maar heeft nog steeds een FHD + 90Hz OLED-scherm en is aantrekkelijk voor zijn prijs. Het wordt ook geleverd met het geweldige bedrade 65W SuperVOOC 2.0-opladen.

De 4300 mAh-batterij heeft een lagere capaciteit dan de andere twee, en hij heeft de zeer capabele Snapdragon 765G-processor erin maar slechts 8 GB RAM en 128 GB opslag.

De camera-instelling is heel anders. Er is geen telezoomcamera. Intead wordt de primaire 64-megapixel-snapper vergezeld door een 8-megapixel ultrabrede en 2-megapixel macro- en zwart-witsensoren.

Over het algemeen klinken alle drie de telefoons erg aantrekkelijk voor hun prijs en bieden ze een betere prijs dan de vorige generatie. Vooral de Neo en Lite met hun verbeterde verwerkingskracht en camera-instellingen.

Geschreven door Cam Bunton.