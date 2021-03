Realme GT gelanceerd: vlaggenschipvermogen voor een middenklasse prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme heeft zijn nieuwste scherp geprijsde vlaggenschip-telefoon onthuld, en deze heeft een naam die is geïnspireerd op sportwagens met een daarbij passend ethos.

De Realme GT beschikt over specificaties en kracht die u normaal gesproken zou verwachten in de meest geavanceerde telefoons op de markt, behalve dat deze ongeveer de helft kost.

Het begint met de nieuwste vlaggenschipprocessor van Qualcomm: de Snapdragon 888 binnenin.

Dat, in combinatie met ultrasnelle UFS 3.1-opslag en LPDDR5 RAM, betekent dat het niet alleen snel kan verwerken, maar dat het geheugen en de opslag met enorme snelheid leest en schrijft.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 4 maart 2021

Je krijgt 8 GB RAM en 128 GB opslag of 12 GB RAM en 256 GB opslag, wat de nieuwe norm lijkt te zijn voor spec-gefocuste vlaggenschepen.

Om ervoor te zorgen dat het niet te heet wordt in uw hand, voegde Realme ook een roestvrijstalen VC-koelsysteem toe dat dampkoeling gebruikt om warmte efficiënter af te voeren dan de vorige methode.

De snelheid en efficiëntie houden daar echter niet op. Het scherm - een 6,43-inch FHD + Super AMOLED-paneel - heeft vernieuwingsfrequenties van 120 Hz om ervoor te zorgen dat het verbluffende framesnelheden biedt in apps die dit ondersteunen, tot 120 fps.

Dan is er de batterij en het opladen die profiteren van Realmes nabijheid tot Oppo door gebruik te maken van 65 W flash-opladen (gebrandmerkt als SuperDart), waarmee de 4500 mAh leeg kan worden gevuld in slechts 35 minuten.

Dit alles verpakt in een body die er op zijn best uitziet met het gele, veganistische lederen tweekleurige ontwerp. Er zijn ook meer traditionele glasafwerkingen in blauw / zilver.

Om te helpen met dat premium gevoel, heeft Realme ook een nieuwe tactiele motormotor ingebouwd voor haptische feedback.

Wat betreft cameras, de achterkant is voorzien van een drievoudig camerasysteem dat bestaat uit een brede 64 megapixel primaire lens, 8 megapixel ultragroothoeklens en een lage resolutie 2 megapixel macro.

Realme GT gaat in de verkoop in China met een wereldwijde lancering die ergens in april wordt verwacht. De prijzen beginnen bij 2799 RMB (ongeveer $ 432 / £ 310), wat waarschijnlijk niet direct zal worden vertaald wanneer het in Europa wordt gelanceerd, maar je kunt er zeker van zijn dat het een stuk goedkoper zal zijn dan vergelijkbare vlaggenschepen van de grote namen. .

Geschreven door Cam Bunton.