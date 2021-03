Oppo Find X3 Pro, Neo en Lite volledige specificatiebladen zijn vóór de lancering gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo gaat zijn Find X3-serie telefoons lanceren tijdens een evenement op 11 maart , en we verwachten een drietal apparaten te zien, net als de Find X2-familie in 2020.

Die drie telefoons zullen waarschijnlijk de Find X3 Pro , Find X3 Neo en Find X3 Lite zijn. En het toeval wil dat er voor alle drie al fotos en volledige specificatiebladen zijn gelekt.

De enige telefoon in de serie die een ingrijpend herontwerp zal krijgen, is het Pro-model, dat een geheel nieuw camerasysteem heeft dat geleidelijk oploopt vanaf de achterkant van de telefoon. Het is iets dat we eerder hebben gezien dankzij eerder gelekte afbeeldingen .

Wat betreft de andere twee, die lijken erg op de vorige generatie, met de kleinere, nettere rechthoekige camerabehuizing aan de achterkant.

Kijkend naar de specificatiebladen, is het geen verrassing dat de Pro waarschijnlijk het grote, krachtige vlaggenschip van de groep zal worden.

6,7-inch AMOLED QHD (3216 x 1440) 120Hz-scherm

Snapdragon 888-processor

12 GB / 256 GB RAM / opslag

50 MP primaire f / 1.8 camera met OIS

50 MP ultrabrede f / 2.2 camera

13 MP periscoop zoomcamera

5 MP macrocamera + 32 MP selfiecamera

IP68 water- en stofbestendigheid

4500 mAh batterij + 65 W snel opladen

Misschien wel het meest verrassende deel van dit lek is dat de Neo en Lite allebei hun specificaties hebben zien stijgen, wat de geruchten dat de prijs voor beide zou stijgen.

Volgens geruchten is de Neo uitgerust met de vlaggenschipprocessor van vorig jaar, terwijl de Lite wordt opgevoerd tot de processor die door de Neo van vorig jaar werd gebruikt.

6,5-inch AMOLED FHD (2400 x 1080) 90 Hz-scherm

Snapdragon 865-processor

12 GB / 256 GB RAM / opslag

50 MP f / 1.7 primaire camera

16 MP f / 2.2 ultrabrede camera

13 MP telezoom

2 MP macro + 32 MP selfiecamera

IPX4 waterbestendigheid

4500 mAh batterij + 65 W snel opladen

6,44-inch AMOLED FHD (2400 x 1080) 90Hz-scherm

Snapdragon 765G-processor

8 GB / 128 GB RAM / opslag

64 MP f / 1.79 primaire camera

8 MP f / 2.25 ultrabrede camera

2 MP macro + 32 MP selfiecamera

IP52 stof- en waterbestendig

4300 mAh batterij + 65 W snel opladen

De details en afbeeldingen werden gepubliceerd door WinFuture , een site met een trackrecord voor het onthullen van details voordat bedrijven idealiter zouden willen dat wij ervan op de hoogte waren.

We zijn iets meer dan een week verwijderd van de officiële lancering, dus het duurt niet lang meer voordat we erachter komen hoeveel van deze pre-release speculatie juist is.

Geschreven door Cam Bunton.