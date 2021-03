Realme 8 Pro met 108MP-camera

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme heeft details aangekondigd van het camerasysteem dat de fotografische ervaring op de volgende reeks smartphones zal aandrijven.

De Realme 8 Pro - die volgt op Realme 7 Pro uit 2020 - zal een 108-megapixelsensor hebben als primaire sensor.

Dat is echter slechts een deel van het verhaal, want Realme wilde graag wijzen op enkele van de functies die de sensor heeft ingeschakeld.

In-sensor zoom - wat in wezen slechts een digitale sensoruitsnede is die profiteert van de sensor met hoge resolutie en wat AI voor verwerking - biedt de mogelijkheid om digitale zoom aan te bieden zonder veel details te verliezen.

Bovendien toonde Realme enkele geavanceerde Starry-modus-vaardigheden waarmee je niet alleen s nachts fotos van de sterren kunt maken, maar ook een timelapse-video kunt maken met een verzameling van die fotos, en de video automatisch kunt maken.

Realme heeft ook aangekondigd dat het tilt-shift en nieuwe filters voor portretmodus rechtstreeks naar zijn camera-app brengt.

We weten niet veel meer over de telefoon, behalve wat we kunnen opdoen uit de teasers in de camera-aankondiging (die je hieronder kunt bekijken).

Het enige dat opvalt, is het grote Dare To Leap-label op de achterkant, en de camerabehuizing is verschoven naar een keurig vierkantje met vier cameras.

We weten nog niet zeker wat deze extra cameras zijn, maar we vermoeden dat de andere drie ultrabreed-, diepte- en macro-sensoren zijn, zoals de norm is voor quadcamerasystemen in de middenklasse.

Realme zal naar verwachting de Realme 8-serie telefoons binnenkort aankondigen, dus het zal niet lang duren voordat we er meer over horen. Blijf kijken.

