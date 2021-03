Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 en dat betekent dat we kunnen verwachten dat de tech-scene zeer druk zal worden, zeer binnenkort. Er zullen de komende maanden veel telefoonlanceringen zijn, plus veel interessante nieuwe technologie om te ontdekken.

Een van deze technische aankondigingen komt van Realme , het voormalige Oppo-submerk, en het gaat naar YouTube om zijn nieuwste camera-innovaties aan te kondigen die we ongetwijfeld op een bepaald moment in de nabije toekomst op een smartphone zullen zien.

2 maart - 9.30 uur GMT

Stream op YouTube

In feite hier. We hebben de YouTube-stream direct bovenaan deze pagina ingesloten, zodat u deze op uw gemak kunt bekijken. Of als je liever naar YouTube gaat om mee te chatten, kun je het lanceringsevenement hier vinden .

Het evenement gaat live op 2 maart om 9.30 uur GMT, wat het volgende betekent voor een tijdzone:

San Francisco - 01:30 uur PST

New York - 04.30 uur EST

Parijs / Berlijn / Barcelona - 10.30 uur CET

Mumbai - 15:00 uur IST

Sydney - 20:30 uur AEDT

Het wordt waarschijnlijk geen echt lang evenement, aangezien we niet verwachten dat er een enorm nieuw assortiment telefoons zal worden aangekondigd.

Het korte antwoord op die vraag is: camera-ontwikkelingen. De uitnodiging en aankondiging van Realme noemt specifiek cameratechnologie en heeft geen specifieke telefoonmodellen gepest.

Dat betekent dat we waarschijnlijk een soort teaservoorbeeld zullen zien van het camerasysteem dat later in 2021 op de vlaggenschiptelefoons van Realme zal verschijnen.

We weten dat het gebaseerd zal zijn op een 108-megapixelsensor, maar verder is er weinig gezegd. We kunnen ons echter geen seconde voorstellen dat een sensor de enige aankondiging is. We zijn benieuwd hoe het dat gebruikt om nieuwe functies mogelijk te maken.

Realme is de afgelopen 12 maanden als merk gegroeid, en een evenement als dit helpt in wezen om de indruk te wekken dat het zijn eigen innovaties pusht, in plaats van alleen maar te lenen van Oppos technische arsenaal zoals het in het verleden heeft gedaan.

Geschreven door Cam Bunton.