(Pocket-lint) - Oppo zal de nieuwste generatie lanceren in zijn vlaggenschip Find X-telefoons, en voor 2021 betekent dit dat de Find X3-familie op het punt staat aangekondigd te worden.

Het evenement zal - net als vele anderen in de afgelopen 12 maanden - een online virtueel evenement zijn, wat betekent dat je het lanceringsevenement kunt streamen en bekijken terwijl het plaatsvindt.

11 maart - 11.30 uur GMT

YouTube livestream

Het korte antwoord is dat je het hier kunt bekijken. We hebben voor uw gemak de livestream van Oppo bovenaan deze pagina ingesloten, maar als u deze op YouTube wilt bekijken, kunt u er direct naartoe gaan om de stream te bekijken en mee te doen met de livechat.

Oppos Awaken Color-evenement - waar het zal pronken met de Find X3-telefoons - begint op 11 maart om 11.30 uur GMT. Hier is hoe dat eruit ziet in een tijdzone bij jou in de buurt:

San Francisco - 03:30 uur PST

New York - 06.30 uur EST

Parijs / Berlijn / Barcelona - 12.30 uur CET

Mumbai - 17.00 uur IST

Sydney - 22.30 uur AEDT

Wat we tot nu toe zeker weten, is dat Oppo de Find X3 Pro zal onthullen, het vervolg op de uitstekende Find X2 Pro . Oppo heeft al duidelijk gemaakt dat het bij deze telefoon om het display gaat.

De fabrikant heeft zijn 10-bits full-path kleurbeheersysteem besproken, wat in wezen betekent dat het een van de mooiste displays op de markt zal zijn. Wat betreft resolutie, vloeiende framesnelheden en kleurweergave, zien we waarschijnlijk een verbluffend paneel aan de voorkant van de Find X3 Pro.

Het wordt ongetwijfeld een krachtig vlaggenschiptelefoon, en wordt aangedreven door de Snapdragon 888-processor , 5G en een camerasysteem dat bij de beste van hen zal zijn.

Hoewel het niet is bevestigd, zullen we waarschijnlijk ook meer Find X3-modellen zien. Het gerucht gaat dat die de Find X3 Neo uit het middensegment en de meer betaalbare Find X3 Lite zullen omvatten.

Het zou ons verbazen als er niet wordt gesproken over snelladen, software-updates en - natuurlijk - hopelijk moeten we erachter komen hoeveel de telefoons gaan kosten.

Geschreven door Cam Bunton.