De prijzen van de Oppo Find X3-serie lekken voor de lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De prijzen van de Oppo Find X3-serie zijn gelekt en het is ongeveer zoals we hadden voorspeld als we zelf prijzen hadden bedacht op basis van de modellen uit de Find X2-serie.

Dat betekent dat we kunnen verwachten dat de Find X3 Pro-telefoon van het hoogste niveau in Europa tussen de € 1000 en € 1200 zal kosten, waarmee hij stevig in de moderne ultra-premium prijsklasse past.

In het VK zou dat zich waarschijnlijk vertalen naar ongeveer £ 1000. Ter referentie: de Oppo Find X2 Pro kost ongeveer £ 999, en het laatste lek suggereert dat het volgende model op dezelfde manier geprijsd zal zijn.

Deze prijzen zijn gelekt door 91Mobiles en omvatten ook de andere modellen in de Find X3-serie. Namelijk: de Find X3 Lite en Find X3 Neo.

De eerste daarvan, de Find X3 Lite, zal naar verwachting tussen de € 400 - € 500 kosten, terwijl de Find X3 Neo tussen de € 700 en € 800 zal kosten. Het kan dus zijn dat deze lagere modellen een beetje tegen het lijf lopen.

De huidige generatie Find X2 Lite-eenheden is te vinden voor ongeveer £ 300 in het VK, met de X2 Neo-verkoop voor £ 550.

Het lek suggereert ook dat we een paar verschillende kleuropties gaan zien, waarbij de onderste twee modellen beide beschikbaar zijn in het zwart, terwijl de Lite naar verwachting ook in het blauw zal verschijnen en de Neo in zilver.

Wat betreft de Pro, die komt waarschijnlijk in het wit, oranje, zwart en blauw, net zoals de gelekte officiële weergaven hebben aangegeven. Wat betreft geheugen en opslag, de claim is dat we het volgende zullen zien:

Vind X3 Lite - 8GB / 128GB

Vind X3 Neo - 12GB / 256GB

Vind X3 Pro - 12GB / 256GB

Wat betreft andere specificaties, wordt verwacht dat het Pro-model wordt geleverd met de nieuwste functies en hardware, waaronder een Snapdragon 888-processor en een QHD + -resolutiescherm met vernieuwingsfrequenties tot 120 Hz.

We verwachten ook draadloos opladen, supersnel bedraad opladen en Color OS 11- software op basis van Android 11.

Wat betreft de Neo, dat zal waarschijnlijk een iets minder krachtig maar wel slanker en elegant apparaat zijn, terwijl de Lite het budgetvriendelijke model van de serie is.

Oppo zal naar verwachting de telefoons in de nabije toekomst aankondigen, dus het zou niet te lang moeten duren voordat we officieel meer over deze telefoons horen.

Geschreven door Cam Bunton.