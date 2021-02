Realme GT-serie komt binnenkort met hoogwaardige specificaties en premium build

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samen met zijn collega-Chinese fabrikanten op MWC in Shanghai, heeft Realme vandaag aangekondigd dat het vanaf maart een nieuw platform met krachtige vlaggenschipapparaten zal lanceren.

Het GT-assortiment van Realme bevindt zich in de middenklasse van zijn productportfolio en bevat een topapparaat dat wordt aangedreven door de Snapdragon 888-processor .

Voor de GT-serie gaat het echter niet alleen om prestaties. Realme - het voormalige submerk Oppo - wil telefoons uitbrengen die er ook goed uitzien en goed aanvoelen.

Zijn vlaggenschip GT-telefoon heeft een contrasterend tweekleurig ontwerp op de achterkant en maakt gebruik van zacht, felgekleurd veganistisch leer.

Om het veganistische leer goed op de rug te laten passen - en een goede afsluiting te vormen met de niet-lederen ga sneller-streep - gebruikte Realme een aangepast vormproces. Op die manier zou je geen lippen of scheiding tussen de twee moeten zien.

De fabrikant zegt dat het zelfs de textuur en het gevoel van zijn veganistisch leer heeft verbeterd om het zachter en prettiger aan te raken, en om helderdere kleuren te laten zien.

Intern wordt de hitte van de Snapdragon 888 beheerd door een opnieuw ontworpen roestvrijstalen VC-koelsysteem om ervoor te zorgen dat uw telefoon snel en efficiënt werkt, zelfs onder zware belasting.

Er zijn niet veel meer details gedeeld over specifieke telefoonmodellen, maar Realme werpt dit op als het begin van een zogenaamde Dual-flagship-strategie.

Het stelt zich deze telefoons voor als krachtig en tegelijkertijd geweldige cameratelefoons.

Bovendien zegt Realme dat het zowel de vlaggenschip 5G- platforms Snapdragon als MediaTek Dimensity in zijn assortiment zal gebruiken.

Realme was een van de snelstgroeiende merken in 2020, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom. Zijn telefoons bieden regelmatig een ongelooflijke prijs-kwaliteitverhouding, geweldige specificaties en prestaties tegen zeer redelijke prijzen.

Voor 2021 zal het proberen op die reputatie voort te bouwen door telefoons aan te bieden met een meer premium touch en zeer capabele cameras.

Het GT-assortiment van Realme wordt op 4 maart gelanceerd, dus blijf over een week op de hoogte voor meer details.

Geschreven door Cam Bunton.