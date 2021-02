Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo kondigde niet alleen zijn plannen aan om zijn snellaadtechnologie uit te rollen naar partnerbedrijven , maar heeft zich ook aangesloten bij de eerste groep fabrikanten om een draadloze technologie voor het opladen via de lucht aan te kondigen.

Kort gezegd betekent dat draadloos opladen waarbij de telefoon geen contact hoeft te maken met de draadloze oplaadstandaard of pad.

De Wireless Air Charging van de fabrikant is gedemonstreerd op de concepttelefoon Oppo X 2021. Het apparaat kan worden opgeladen binnen 10 cm van de oplaadmat met een snelheid van 7,5 W, vergelijkbaar met de snelheden en het beschikbare vermogen van het standaard Qi-gebaseerde draadloos opladen van de iPhone.

Dat bereik van 10 cm zal waarschijnlijk het grootste obstakel zijn voor deze start op een belangrijke manier. Tenminste, in de huidige staat. Hoewel u de telefoon niet op het oplaadstation hoeft te hebben, moet u toch heel dichtbij zijn om hem te laten werken.

Wat meer is, in de praktische video (screenshots van die we hier hebben toegevoegd en beschikbaar zijn om te bekijken op Oppos MWC 2021-site ), kun je zien dat de persoon de telefoon doelbewust aan de randen vasthoudt en de achterkant helemaal niet blokkeert.

Oppo toonde zijn oprolbare telefoonconcept voor het eerst op zijn eigen Inno-dag tegen het einde van 2020 , en de laatste aankondiging draagt bij aan het innovatieve karakter van het apparaat.

Met zijn flexibel uitbreidend scherm en Wireless Air Charge is deze telefoon (of screen device zoals Oppo het noemt) er om te laten zien wat er technisch mogelijk is met de technologie die tegenwoordig beschikbaar is.

Oppo is natuurlijk niet de eerste telefoonfabrikant die een product voor draadloos opladen aankondigt.

Xiaomi heeft onlangs ook zijn eigen Mi Air Charge-technologie aangekondigd en in tegenstelling tot de technologie van Oppo kan deze slechts 5W aan stroom leveren. Wel heeft hij een veel groter bereik van 5 meter.

Evenzo toonde Motorola zijn eigen Qi-gebaseerde luchtlaadoplossing die werd gedemonstreerd op afstanden tot 100 cm . Hoewel alles wat de zichtlijn blokkeert, het opladen met die specifieke oplossing lijkt te stoppen.

Het is dus duidelijk dat Oppos technologie met zijn bereik van 10 cm nog lang niet de luchtoplaadoplossing is waar we al jaren van dromen, waar je met je apparaat overal in een kamer kunt staan en de batterij kunt laten bijvullen.

Dit is echter nog in de kinderschoenen en is slechts het begin van wat mogelijk is om in onze smartphones te implementeren. We vermoeden dat het landschap in slechts 12 maanden tijd heel anders en veel belovender zou kunnen lijken.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Rik Henderson.