De lanceringsdatum en pre-orderinformatie van de Oppo Find X3-serie lekken uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppos volgende telefoonserie, de Oppo Find X3 , is blijkbaar bijna klaar om aangekondigd en gelanceerd te worden.

Oppo heeft de lanceringsdatum voor de aankomende telefoonserie niet officieel bekendgemaakt, maar leaker Jon Prosser , die een redelijk trackrecord heeft, beweerde onlangs te weten wanneer je eindelijk de Find X3-serie kunt bemachtigen. De tipgever zei dat Oppos volgende generatie handsets op 14 april 2021 in de verkoop zullen gaan, na een onthulling van 11 maart 2021, en je kunt ze verwachten vanaf 31 maart 2021 te pre-orderen.

Houd in gedachten dat Oppo via Weibo heeft laten doorschemeren dat de nieuwe Find X3-serie ergens in maart 2021 op een evenement zal debuteren.

Oppo Find X3 Pro, Lite en Neo



- Aankondiging: 11 maart

- Pre-order: 31 maart

- Lancering: 14 april pic.twitter.com/s7kf9thmD2 - Jon Prosser (@jon_prosser) 22 februari 2021

Oppo is een van de grotere Chinese telefoonfabrikanten ter wereld en de Find X-lijn is het vlaggenschipaanbod. De Oppo Find X2-serie van vorig jaar brak af van de eerste generatie Find X (die slechts uit één apparaat bestond) door vier verschillende telefoons aan te bieden: de standaard, de Find X2 Pro, de Find X2 Lite en de Find X2 Neo. Dit jaar zal het bedrijf naar verwachting ten minste drie nieuwe smartphones lanceren: Find X3 Pro, Find X3 Neo en Find X3 Lite.

Er gaan ook geruchten over een standaard Find X3.

De 6,7-inch Find X3 Pro en de 6,7-inch Find X3 Neo zullen naar verwachting beide gebogen beeldschermen van rand tot rand hebben, terwijl de 6,4-inch Find X3 Lite een plat beeldscherm zou moeten hebben. Volgens lekken hebben alle drie de telefoons waarschijnlijk een uitsparing in de linkerbovenhoek van het scherm.

Voor meer lekken en geruchten over de Find X3-serie van Oppo, bekijk hier de overzichtshandleiding van Pocket-lint.

Geschreven door Maggie Tillman.