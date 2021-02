De snellaadtechnologie van Oppo zit binnenkort in Anker-producten en VW-autos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft aangekondigd dat het zijn VOOC-flitsoplaadtechnologie zal uitbreiden buiten zijn eigen merkproducten en binnenkort zal uitbreiden naar andere merken.

Dat betekent niet dat je ineens Samsung of Apple zult zien die de technologie overnemen, maar het betekent wel dat meer plaatsen waar je je telefoon aansluit, zullen profiteren van de supersnelle bijvultijden van je Oppo-telefoon.

Onder de partners die tijdens het persevenement werden aangekondigd, waren Anker en FAW-Volkswagen.

Dat betekent dat Anker in de nabije toekomst VOOC- en Oppo Flash Charge-compatibele producten zoals batterijpakketten en stroomadapters zal lanceren.

Het idee is dat als je een van deze nieuwe Anker-batterijpakketten hebt, je onderweg dezelfde zinderende hoge oplaadsnelheden kunt krijgen als wanneer je thuis bent aangesloten op een VOOC-oplader.

Evenzo zullen Audi- en VW-autos die in China zijn gemaakt, VOOC hebben ingebouwd, waardoor Oppo-telefoongebruikers snel kunnen opladen in hun auto. Oppo zei niet of autos die in Europa of de VS zijn gemaakt ook de technologie zouden krijgen, maar op dit moment lijkt dat niet waarschijnlijk.

Bij verschillende andere partnerschappen wordt de technologie ingebouwd in industriële omgevingen en ook vastgemaakt in gebouwen en werkplekken.

Door de jaren heen is Oppos VOOC-opladen toonaangevend op het gebied van snelheid en efficiëntie.

De nieuwste versie van zijn smartphones is 65 W Super VOOC, waarmee de batterij van een telefoon in iets meer dan een half uur volledig kan worden gevuld.

Het heeft ook een 125W Flash Charge-adapter aangekondigd, maar deze moet nog worden geïmplementeerd in een in de handel verkrijgbare smartphone. Die oplader kan een lege batterij in slechts 20 minuten volledig vullen.

Oppos technologie maakt gebruik van een aantal beveiligingen om ervoor te zorgen dat uw batterij niet wordt beschadigd wanneer deze snel vol raakt.

Met behulp van een aantal interne thermometers en een oplader en kabelsysteem dat warmte afvoert, kunnen Oppo-telefoons met de technologie heel snel vol raken, zelfs als ze worden gebruikt voor gamen of videos kijken.

Voor telefoons zoals de Find X2 Pro is het geweldig om een batterijpakket bij ons te hebben waarvan we weten dat het niet moeilijk zal zijn

Geschreven door Cam Bunton.