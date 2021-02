Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Aan het einde van 2020 rapporteerden we over gelekte afbeeldingen van de Oppo Find X3 Pro . Volgens GSMArena is er nu meer aan het licht gekomen over het vlaggenschip, volgens benchmarks die op een cloudtestplatform zijn verschenen.

Naast de ongebruikelijke opstelling van de quad-camera - die we al hadden gezien op die gelekte beelden - zou de Find X3 Pro de hoogwaardige Qualcomm Snapdragon 888-processor bevatten. Dat verdient zeker de vlaggenschip-badge.

Die testresultaten lieten ook andere specificaties zien. Het (geruchten) 6,7-inch OLED-scherm zal namelijk een resolutie van 1440 x 3216 hebben, wat vreemd zou kunnen lezen - waarom de 216 pixels? - maar dat komt omdat het past in een beeldverhouding van 19,5: 9, wat erg trendy is. Er wordt ook gezegd dat het scherm een adaptieve verversingssnelheid heeft, tot 120 Hz, om supergladde ervaringen mogelijk te maken.

Er is ook wat meer camera-informatie, het hoofdtoestel zou resultaten van 16 megapixels produceren - als het vier-in-één-verwerking gebruikt, zou dat een 64-megapixelsensor suggereren - en de reeds gerapporteerde 25x "microscoop" -lens, die hopelijk , zal een bruikbare macro-achtige lens zijn voor close-ups. De andere twee units in de quad-opstelling zijn niet gedetailleerd, maar de verwachting is dat twee 50-megapixelsensoren geschikt zijn voor verschillende zoomfasen.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 2 februari 2021

Als we februari ingaan, is de verwachting dat de Find X3 Pro aan het einde van de maand zal worden onthuld - misschien in lijn met het Mobile World Congress, Shanghai - voor een aankomstdatum in maart.

Geschreven door Mike Lowe.