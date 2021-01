Oppo ziet eruit alsof het ook aan een infolabel werkt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Infolabels zijn allemaal razernij, zo lijkt het. Samsung onthulde zijn eigen tracker toen het de Galaxy S21-smartphonelijn lanceerde, terwijl Apples AirTags al zo lang de ronde doen dat we allemaal aannemen dat ze nu elke dag kunnen worden aangekondigd.

Oppo is een andere fabrikant die schijnbaar aan boord van de hype-trein springt, zoals een recent patent suggereert dat het zich ook in de laatste fase van het werken aan een nieuwe smart tag bevindt.

Het patent werd in mei 2020 aangevraagd, maar deze week vrijgegeven, en LetsGoDigital heeft zijn afbeeldingen gebruikt om weergaven te maken van hoe de tag er ongeveer uit zou moeten zien.

Het is niet het meest opwindende ontwerp, maar de meeste slimme tags zijn dat ook niet - Tile heeft een lange ervaring met trackers die er ongeveer hetzelfde uitzien, zij het met enkele kleuropties.

De afmetingen van de tag zijn niet precies duidelijk, maar je zou je kunnen voorstellen dat het vergelijkbaar zal zijn met de inspanningen van Samsung, die 4 cm per zijde klokken. Het is ook een beetje onbekend hoe breed de tag compatibel zal zijn. De SmartTag werkt bijvoorbeeld alleen met Galaxy-apparaten , dus Oppo kan zijn tag ook beperken tot zijn eigen telefoons (we hopen van niet).

Hoe dan ook, de verwachting is dat dit zou kunnen worden gelanceerd naast Oppos onthulling van de Find X3, een verwachte toekomstige smartphone. Die lancering komt ongeveer in maart rond, zo lijkt het, dus we hoeven niet te lang te wachten om te zien of dit ver genoeg was of niet.

Geschreven door Max Freeman-Mills.