Oppo Find X3: geruchten, releasedatum, specificaties en functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorig jaar bracht Oppo zijn Find X2-serie uit, en nu begint zijn opvolger, de Oppo Find X3-serie , te lekken.

Oppo is een van de grotere Chinese telefoonfabrikanten en de Find X-lijn is het vlaggenschipaanbod. De Oppo Find X2-serie brak af van de eerste generatie Find X (die slechts uit één apparaat bestond) door vier verschillende telefoons aan te bieden: de standaard, de Find X2 Pro, de Find X2 Lite en de Find X2 Neo. Dit heeft ons dus allemaal doen twijfelen wat we kunnen verwachten van de Oppo Find X3. Hier is een blik op alle lekken tot nu toe.

Oppo heeft via Weibo al laten doorschemeren dat de Find X3-serie in maart 2021 op een evenement zal aankomen. Hoewel de meeste telefoons de jaarlijkse uitgaveschemas volgen, kan hetzelfde niet gezegd worden voor de laatste twee generaties van Oppo Find. De eerste landde medio 2018, de tweede kwam twee jaar later.

Oppo heeft nog geen prijsinformatie bevestigd. Maar de prijs van de Find X2-serie varieert van £ 399 (ongeveer $ 530) voor de Find X2 Lite tot £ 1.099 (ongeveer $ 1.450) voor de Find X2 Pro. Het is veilig om aan te nemen dat de Find X3 binnen deze twee prijzen zal vallen, afhankelijk van het model en de specificaties.

Hieronder vindt u een overzicht van alle lekken, geruchten en bevestigde functies tot nu toe.

Leaker Evan Blass , die een ongelooflijke staat van dienst heeft, heeft onlangs het display van de Find X3 Pro gedetailleerd beschreven. Hij zei dat het een 6,7-inch (1440 x 3216) scherm zou zijn, compleet met een 525ppi en een "Full-path kleurbeheersysteem" (meer hieronder). De telefoon zal waarschijnlijk een adaptieve dynamische framesnelheid van 10Hz tot 120Hz hebben en zal beelden die zijn vastgelegd met zijn quad-camera-array in 1,07 miljard kleuren kunnen weergeven, beweerde Blass.

Digital Chat Station, een leaker met een matige staat van dienst, plaatste op Weibo dat een vlaggenschip Oppo-telefoon in het eerste kwartaal van 2021 komt met een Snapdragon 875-chipset (zoals de 888 werd genoemd), snellaadmogelijkheden , een camera met dubbele lens en een scherm met een resolutie van 3K met een hoge verversingssnelheid. Hoewel de camera met dubbele lens een downgrade zou zijn voor een Pro-model, komt zijn claim op het 3K-display op één lijn.

1/2 Oppo

Tijdens Inno Day 2020 in november plaagde Oppo een belangrijke upgrade voor zijn volgende vlaggenschipreeks.

De aankomende Oppo Find X3-serie ondersteunt het volledige DCI-P3-brede kleurengamma en 10-bits kleurdiepte voor vastleggen, opslaan en weergeven, wat betekent dat het nauwkeurigere kleuren zal reproduceren. Oppo noemt dit nieuwe systeem het Full -pad kleurbeheersysteem ". Het bedrijf bevestigde in feite ook dat het van een native 8-bit-display naar een native 10-bit-display zal springen voor zijn volgende vlaggenschiptelefoonserie.

Als onderdeel van deze hele aankondiging heeft Oppo een nieuwe functie gedetailleerd voor diegenen die last hebben van kleurwaarneming: Color Correction Solution 2.0. Het is gebouwd bovenop de standaard kleurcorrectiemodus van Android in de toegankelijkheidsinstellingen. Het gaat verder dan de drie kleuropties en biedt meer flexibiliteit in kleurcorrectie, zodat gebruikers hun schermen verder kunnen aanpassen aan hun voorkeuren of visuele behoeften.

GSMArena beweerde in december 2020 dat Oppo al via een persbericht bevestigde dat zijn volgende vlaggenschip de 5G-compatibele Snapdragon 888-chipset zal gebruiken. Het bedrijf noemde de Find X3 echter niet bij naam. Dat gezegd hebbende, de Oppo Find X3 - of misschien het Pro-model - met een Qualcomm-chipset met het Snapdragon 888-prestatieniveau, 12 GB RAM en Android 11 dook onlangs op Geekbench.

Op Geekbench had het de modelnaam CPH2173. De Find X2 van vorig jaar had de modelnaam CPH2023, terwijl de Find X2 Pro CPH2025 had.

Als je meer bewijs nodig hebt dat de Oppo Find X3-serie Snapdragon 888 kan bieden, heeft leaker Evan Blass gezegd dat hij verwacht dat het Pro-model dit zal bevatten. Blass, die een bekende leaker is, beweerde dat de Find X3 Pro ook ColorOS 11 zal draaien op basis van Android 11 - iets wat FCC-documenten ook hebben onthuld.

De Oppo Find X3 Pro werd in januari 2021 gespot op de FCC-certificeringswebsite door 91Mobiles en droeg het modelnummer CPH2173. Deze ontdekking lijkt te bevestigen dat het topklasse vlaggenschip van Oppo wordt aangedreven door de Snapdragon 888 SoC en 12 GB RAM heeft.

Leaker Evan Blass heeft de Find X3 Pro uitgebreid gedetailleerd.

Hij zei dat we denken dat we een paar Sony 50-megapixel IMX766-beeldsensoren (groothoek- en ultragroothoekmodules) moeten verwachten, evenals 13 MP telefoto- (2x optische zoom) en 3 MP macro- (25x zoom) cameras. De laatste module heeft mogelijk lampjes rond de lens.

Leaker Evan Blass heeft natuurlijk andere Find X3 Pro-specificaties gelekt, zoals dat het een dual cell 4500mAh-batterij zal bevatten met ondersteuning voor zowel 65 watt SuperVOOC 2.0 bedraad opladen als 30 watt VOOC Air draadloos opladen. Het Find X3 Pro-specificatieblad dat op de website van de FCC werd gespot, onthulde feitelijk dat het een opstelling met twee batterijen zal hebben: de ene is een capaciteit van 2.200 mAh en de andere is een eenheid van 2.250 mAh.

Dit gecombineerd om een capaciteit van 4.450 mAh te bieden. De FCC-lijst bevestigt verder dat het topklasse Find X3 Pro-vlaggenschip 65 W snel opladen ondersteunt.

Qua ontwerp zei Leaker Evan Blass dat de Oppo Find X3 Pro 8 mm dik zal zijn en ongeveer 190 gram weegt. Het scherm en de "keramische glazuurachtige of mat-matte glasruggen" zullen gebogen zijn, zei Blass ook. En het zal worden gelanceerd in zwarte en blauwe kleuren, met een wit model dat nog moet komen. U hoeft niet afhankelijk te zijn van uw verbeeldingskracht om te visualiseren hoe het eruit zal zien - aangezien er afbeeldingen van de handset zijn opgedoken (zie hierboven)

De afgewerkte look is echter enigszins eigenaardig, omdat het anders is dan alles wat we eerder hebben gezien. De camera-unit is echter de echte focus. Het is zon functie die de Find-serie scheidt als het vlaggenschip van Oppos Reno-apparaten op het middenniveau.

Aangezien tot nu toe alleen de Oppo Find X3 Pro is gelekt, is dat moeilijk te zeggen. We hebben geen specifiek Oppo Find X3-nieuws gehoord, maar er is één lek dat suggereert dat Oppo werkt aan een telefoon met de Snapdragon 870-chipset, wat waarschijnlijk een lite- of een standaardversie zou zijn zonder de high-end 888. Misschien is het de Find X3 of een ander minder uitgerust apparaat in de serie. Het is moeilijk te zeggen met zo weinig om verder te gaan.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Oppo Find X3-modellen.

Oppo Find X3 Pro-specificaties zijn verschenen op de FCC-certificeringswebsite , met informatie over de batterij, snel opladen en meer.

Oppo heeft een nieuw bericht op Weibo gedeeld met de tekst "Impossible Surface, See you in March", waarmee wordt onthuld dat het een lanceringsevenement heeft gepland in maart.

Afbeeldingen van de handset zijn online gelekt, zoals gepresenteerd door Voice.

De aankomende Oppo Find X3 (of mogelijk X3 Pro) is verschenen op Geekbench .

Evan Blass heeft een rapport gepubliceerd waarin de aankomende Find X3 Pro wordt beschreven. Hij gaf aan dat het bedrijf het display en de camera zal verbeteren, evenals het ontwerp, de prestaties, de batterij, het opladen en andere functies. De telefoon zal naar verwachting binnen een paar maanden worden gelanceerd, zei Blass.

Digital Chat Station plaatste op Weibo dat een vlaggenschiptelefoon die in het eerste kwartaal van 2021 komt, een topklasse Snapdragon 875-chipset zal hebben, een scherm met 3K-resolutie met een hoge verversingssnelheid, snel opladen en alleen een camera met dubbele lens.

De 870 van Qualcomm zal als een meer betaalbare chip worden gebruikt en Digital Chat Station heeft onthuld dat Oppo een telefoon ontwikkelt die er gebruik van zal maken.

Geschreven door Maggie Tillman.