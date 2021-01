Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In december rapporteerden we over de aanstaande geruchten over de Oppo Find X3 Pro-vlaggenschip . Maar nu hoeft u niet meer afhankelijk te zijn van uw verbeeldingskracht om te visualiseren hoe het eruit zal zien - aangezien er afbeeldingen van de handset zijn verschenen, zoals gepresenteerd door Voice .

Wat meteen opvalt, is het gebruik van de Find X3 Pro van een uitstekende cameraheuvel. Terwijl veel vlaggenschepen uitstekende eenheden hebben om de cameras te huisvesten, zijn dat meestal meer abrupte projecties vanaf het oppervlak - Oppo heeft het hele gebied gladgestreken, alsof het meer is geïntegreerd in het ontwerp van de telefoon.

De afgewerkte look is echter enigszins eigenaardig, omdat het anders is dan alles wat we eerder hebben gezien. Zelfs de inkomende Samsung Galaxy S21 zal naar verwachting een eiland-camera hebben die helemaal aan de rand van de handset is geplaatst.

De camera-unit is echter de echte focus. Het is zon functie die de Find-serie scheidt als het vlaggenschip van Oppos Reno-apparaten op het middenniveau. En de Find X3 Pro wordt verondersteld te worden verpakt in een 25x microscoop-macrolens als onderdeel van de configuratie met vier cameras. Spraakdetails dat twee van de andere Sony-sensoren van 50 megapixels zullen zijn, dus of het nu gaat om groothoek- of zoomniveaus, moet van hoge kwaliteit zijn.

Anders lijken de rapporten van december nog steeds waar te zijn: de Oppo Find X3 Pro zal naar verwachting een 6,7-inch scherm hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz, 5G-compatibele Snapdragon 888, een dual cell 4500 mAh-batterij, plus SuperVOOC 2.0 supersnel opladen ondersteuning.

Geschreven door Mike Lowe.