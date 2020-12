Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft een nieuw opvouwbaar telefoonconcept gepresenteerd, de schuiftelefoon, geproduceerd in samenwerking met de Japanse ontwerpstudio Nendo.

De schuiftelefoon kan worden ingeklapt tot precies het formaat van een creditcard en in veel verschillende vormen worden aangepast, zoals de afbeeldingen hierboven laten zien.

Voordat je echter te opgewonden raakt, is dit in dit stadium slechts een concepttelefoon. Een apparaat om "de mogelijkheden van toekomstig design te verkennen".

Het is echter niet de eerste keer dat Oppo zijn vooruitstrevende en onderzoeks- en ontwikkelingskracht heeft laten zien: in november toonde het bedrijf zijn oprolbare telefoonconcept .

De schuiftelefoon is daarom niet zo vergezocht als hij misschien klinkt. Natuurlijk is er nog veel meer werk te verzetten om een telefoon te maken die net zo veelzijdig is als de weergaven laten zien.

Maar de interesse in opvouwbare telefoons zal alleen maar toenemen: van de gedurfde lancering van deMotorola Razr tot het stapsgewijze succes van de Samsung Galaxy Fold , het is een markt die steeds sterker wordt.

De Oppo-schuiftelefoon - waarvan we zeker weten dat deze een meer gekke naam zal hebben dan hij in deze conceptfase heeft gekregen - duidt daarom op de soort toekomst waar we naar uitkijken met opvouwbare telefoons.

Geschreven door Mike Lowe.