(Pocket-lint) - Eerder dit jaar bracht Oppo zijn vlaggenschip Find X2-serie uit, en nu begint zijn opvolger, de Oppo Find X3 Pro , te lekken.

Evan Blass heeft een rapport gepubliceerd waarin de aankomende Find X3 Pro wordt beschreven. Hij gaf aan dat het bedrijf het display en de camera zal verbeteren, evenals het ontwerp, de prestaties, de batterij, het opladen en andere functies. De verwachting is dat de telefoon binnen een paar maanden zal verschijnen, zei Blass, ergens tussen het eerste kwartaal of begin van het tweede kwartaal van volgend jaar.

De Find X3 Pro, naar verluidt de codenaam Fussi, zou een Snapdragon 888 5G-chipset, een 6,7-inch (1440 x 3216) scherm met 525ppi en een "full-path colior management systeem" moeten hebben. De telefoon heeft waarschijnlijk een adaptieve dynamische framesnelheid van 10Hz tot 120Hz en kan beelden weergeven die zijn vastgelegd met de quad-camera-array in 1,07 miljard kleuren.

Oppo zou de telefoon zelfs kunnen promoten met een slogan als "Awaken Color" om zich te concentreren op de 10-bits kleurondersteuning.

Andere specificaties, naast de 5G-compatibele Snapdragon 888, omvatten een dual-cell 4500 mAh-batterij met ondersteuning voor zowel 65 watt SuperVOOC 2.0 bedraad opladen als 30 watt VOOC Air draadloos opladen. Bovendien is er een NFC-module met een dual-body antenne.

Wat betreft die quad-camera-array, verwacht een paar Sony 50-megapixel IMX766-beeldsensoren (groothoek- en ultragroothoekmodules), evenals 13 MP telefoto- (2x optische zoom) en 3 MP macro- (25x zoom) cameras. De laatste module heeft mogelijk lampjes rond de lens.

Qua ontwerp wordt aangenomen dat de Oppo Find X3 Pro 8 mm dik is en ongeveer 190 gram weegt. Het scherm en de "keramische glazuurachtige of mat-matte glasruggen" zullen gebogen zijn, zei Blass. En het wordt gelanceerd in zwarte en blauwe kleuren, met een wit model dat nog moet komen.

Ten slotte zei Blass, een bekende leaker met een uitstekende staat van dienst, dat de Find X3 Pro ColorOS 11 op basis van Android 11 zal draaien.

Geschreven door Maggie Tillman.