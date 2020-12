Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De wapenwedloop is heel reëel, in termen van smartphonecameras - we beginnen de fase te passeren waarin elke grote telefoon een vergelijkbare camera-eenheid en een vergelijkbaar systeem heeft. We hebben handsets gezien met opklapbare cameras, pop-up selfie-shooters en het lijkt erop dat lenzen onder het display ook om de hoek kunnen zijn.

Nu heeft Oppo zijn hand een beetje gekanteld, zodat we kunnen zien dat het volledig aan een andere tactiek werkt: een camera-eenheid die volledig kan worden losgekoppeld van zijn smartphone. Het duidelijke voorbehoud in dit stadium is dat dit gebeurt in de vorm van een octrooiaanvraag bij het World Intellectual Property Office (WIPO), in plaats van een werkconcept of aangekondigd model.

Het patent toont een intrigerend ontwerp met een cameramodule die uit de smartphone-behuizing kan worden verwijderd, met zijn eigen kleine USB-C-connector waardoor deze op zijn plaats kan worden vastgezet. Die connector lijkt ook een ontwerp mogelijk te maken waarbij de module kan worden aangesloten op de oplaadpoort van de telefoon om indien nodig in een selfie-eenheid te veranderen. De connector kan zelfs schijnbaar onder verschillende hoeken worden geplaatst, zodat u op meer manieren kunt fotograferen.

Bovendien zou de camera-unit blijkbaar zijn eigen zelfstandige batterij hebben en de mogelijkheid hebben om via Bluetooth, Wi-Fi of NFC draadloos verbinding te maken met je telefoon, wat betekent dat je hem zelfs als een externe camera zou kunnen gebruiken om te bekijken en te activeren. de sluiter met behulp van het telefoonscherm.

Zoals vaak het geval is, is het de moeite waard om te herhalen dat een octrooi verre van een bevestiging is dat dit ooit op de markt zal komen of de tijd van Oppo waard zal zijn om daadwerkelijk te bouwen, maar het is niettemin een interessant voorbeeld van hoe fabrikanten proberen dingen fris te houden en nieuwe te vinden aanbiedingen als het gaat om smartphonefotografie.

Geschreven door Max Freeman-Mills.