Oppo onthult een oprolbare concepttelefoon en AR-smartbril

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppos Inno Day 2020 heeft een aantal echt interessante technologie naar boven gehaald. En hoewel het misschien niet snel beschikbaar komt in een vrijgegeven product, laat het zien waar het bedrijf achter de schermen aan werkt.

De meest in het oog springende aankondiging van de dag is ongetwijfeld het oprolbare telefoonconcept genaamd Oppo X 2021. In plaats van een flexibel display te gebruiken om een opvouwbare telefoon te maken zoals iedereen, gebruikt Oppo zijn flexibele display om een deel van het display erin te verbergen het telefoonlichaam.

Indien nodig is er een mechanisme waarmee het scherm kan worden uitgerold en uitgerekt tot een klein paneel van tabletformaat. Dit specifieke scherm gaat van 6,7 inch naar 7,4 inch, en verschuift van een lange rechthoek naar een groter, meer vierkant ontwerp.

Het schermoppervlak is beschermd met een op maat gemaakt laminaat om ervoor te zorgen dat het niet gemakkelijk krast, en Oppo zegt dat het mechanisme dat het uitrollen mogelijk maakt ook duurzaam is.

Hoewel het zeker verschilt van de huidige reeks telefoons met flexibele display, is Oppo niet het eerste bedrijf dat zich een uitrolbaar scherm voorstelt in een groeiende telefoon. In feite toonde TCL eerder dit jaar zijn eigen, zeer vergelijkbare concept .

Naast de groeiende telefoon is er een nieuw paar AR Glass, Oppos slimme bril die OLED-schermen gebruikt om informatie in je gezichtsveld te projecteren, in theorie vergelijkbaar met wat Googles mislukte Glass-experiment probeerde te bereiken, behalve in een meer stijlgericht ontwerp .

Het beschikt ook over een dubbel fisheye-camerasysteem om uw gebaren te herkennen en wordt vergezeld door een ToF-sensor en een gewone camera.

Ze zijn aanzienlijk lichter dan het paar dat werd getoond op Inno Day 2019 en hebben een vernieuwd ontwerp.

Het is onwaarschijnlijk dat de nieuwe bril binnenkort op de markt zal komen. Gezien de naamgeving 2021 is het waarschijnlijk verstandig om dit op zijn vroegst volgend jaar te verwachten. Dat is als je het ooit kunt kopen.

Wat betreft de telefoon, die zal misschien nooit in die exacte vorm op de markt komen, maar Oppo zou die scrolbare schermtechnologie kunnen gebruiken in een product dat vergelijkbaar is. Het is tenslotte een bedrijf dat bekend staat om het laten zien van verschillende innovaties lang voordat ze op echte consumentenproducten terechtkomen.

Geschreven door Cam Bunton.