Oppo Inno Day 2020: hoe en wanneer te kijken en wat te verwachten

(Pocket-lint) - Elk jaar organiseert Oppo een Inno-dag waar het nieuwe technologieën introduceert die - uiteindelijk - in een of andere vorm op de markt komen. Of dat nu supersnel bedraad en draadloos opladen is, nieuwe smartwatches, concepttelefoons of AR smart glasses.

In 2019 debuteerde het bijvoorbeeld met zijn eerste slimme bril, maar toonde het ook snellaadtechnologie waarmee je de batterij van je telefoon in slechts vijf minuten van 0-27 procent kunt krijgen. Voordat je zes maanden later de ante verhoogt met een die twee keer zo snel is.

Dit jaar zet die trend om de kerntechnologie te verbeteren door, en misschien vangen we zelfs een glimp op van een conceptapparaat, of twee.

Voor 2020 zal de keynote-aankondiging van Inno Day op 17 november plaatsvinden. Het wordt gestreamd vanuit Shenzen en begint om 16.00 uur lokale tijd en duurt ongeveer 90 minuten.

Bekijk de onderstaande tijden om in uw tijdzone te kijken:

Londen / Cardiff / Edinburgh - 8:00 uur GMT

Parijs / Berlijn / Barcelona - 9:00 uur CET

New York / Toronto - 03:00 EST

San Francisco - 00:00 uur PST

Sydney - 19:00 AEDT

Mumbai - 13:30 IST

De eenvoudigste manier om te kijken is door hier te blijven, we hebben de livestream bovenaan deze pagina ingesloten.

Er zijn twee andere manieren om het niet te missen, ten eerste volgt u Oppo op Twitter . Het bedrijf heeft gezegd dat het zijn aankondiging live zal streamen op het sociale mediaplatform.

U kunt ook naar de speciale Oppo Inno Day-splashpagina op de eigen website van het bedrijf gaan.

Oppo heeft al een aantal coole dingen bevestigd die we aangekondigd zullen zien tijdens de Inno Day, en niet van slechts één productcategorie.

Ten eerste gaan we Oppo zien pronken met zijn eigen telefoons met een flexibel scherm. In zijn teaserafbeelding op Twitter toont het bedrijf een apparaat met wat lijkt op een oprolbaar scherm.

We hebben nieuwe vormen en vormen verkend.



Ontdek hoe uw volgende apparaat op 17 november aanvoelt. Live streamen op Twitter vanaf 16:00 (GMT + 8). # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/18B5KExupS - OPPO (@oppo) 16 november 2020

Dit is - in theorie - vergelijkbaar met een concept dat eerder dit jaar door TCL werd getoond. In plaats van een scherm te hebben dat in tweeën kan worden opgevouwen, kan het worden uitgeschoven door het af te rollen vanuit de behuizing van de telefoon.

Daarnaast heeft Oppo verklaard dat het een update zal uitbrengen voor de eerste generatie AR-bril die het op Inno Day 2019 debuteerde.

Naast deze twee producten zal het bedrijf pronken met een 5G-smartwatch en - zoals gewoonlijk - nieuwe snelle flitsoplaadtechnologie.

Geschreven door Cam Bunton.