Oppo Find X2 Pro in oranje veganistisch leer krijgt £ 240 besparing in Prime Day-deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Oppo Find X2 Pro is een van onze favoriete powerhouse-telefoons van het jaar - het is een vlaggenschiptelefoon en hij heeft een bepaalde afwerking waardoor hij echt opvalt: oranje veganistisch leer. Het is echter altijd duur geweest en daarom is deze Prime Day-deal zo spannend.

Er is een enorme korting van £ 240 op de adviesprijs, waarmee je andere deals verslaat, wat betekent dat je deze onderscheidende telefoon voor £ 859 kunt krijgen - maar ga snel, want deze deal eindigt vandaag.

De Oppo Find X2 Pro heeft een enorm 6,7-inch OLED-scherm, met een verversingssnelheid van 120 Hz en een scherpe 2K-resolutie. Het wordt aangedreven door de snelle Snapdragon 865 met 5G en biedt 12 GB RAM en 512 GB opslag, dus deze telefoon is een monster.

Bovendien is er een 4260 mAh-batterij met 65 W-lading, waardoor je hem in een oogwenk weer vol hebt.

Aan de achterkant bevinden zich een paar 48-megapixelsensoren voor de hoofd- en groothoekcameras, terwijl de periscooplens je 10x hybride zoomlens geeft.

Maar wat we het leukst vinden, is de afwerking. Er is geen andere telefoon die er zo uitziet, met zijn levendige oranje afwerking. Het is ongegeneerd premium, wat deze deal des te aantrekkelijker maakt.

Geschreven door Chris Hall.