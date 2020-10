Oppo Reno 4 Pro vs Reno 4 vs Reno 4 Z: wat is het verschil?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft een nieuwe serie Reno 4-telefoons in Europa gelanceerd en deze bevat drie verschillende modellen tegen verschillende prijzen. Het is een nette reeks apparaten met drie telefoons, maar wat krijg je precies voor je geld?

In deze vergelijking bespreken we de verschillende specificaties en functies om u te helpen beslissen welke het beste bij u past. Het kan natuurlijk voor u aan het budget komen, in welk geval de keuze vrij eenvoudig is.

Om onze eerste beoordeling / hands-on met de Reno 4 Pro te lezen, kunt u hier naartoe gaan .

Reno 4 Pro: 159,6 x 72,5 x 7,6 mm - 172 g

Reno 4: 159,3 x 74 x 7,8 mm - 183 g

Reno 4Z: 163,8 x 75,5 x 8,1 mm - 184 g

Reno 4 Pro: gebogen glas

Reno 4 en 4Z: vlak glas

Oppos Pro-model in de Reno 4-serie heeft een elegant gebogen bouw. Er is 3D gebogen aan de voor- en achterkant, om de telefoon zijn slanke en slanke constructie te geven. Het is de smalste, dunste en lichtste telefoon in het assortiment. Het wordt geleverd in een blauwe gradiëntvariant met een zachte Reno Glow-afwerking, plus een glanzend Space Black met een regenbooglaag en een OP-patroon met monogram en een beperkt Green Litter.

De standaard Reno 4 heeft niet dezelfde rondingen. Het glas aan de voorzijde is grotendeels vlak en is iets breder en dikker dan bij de Pro. Het komt ook binnen de Reno Glow-afwerking, maar de Space Black heeft niet het monogrampatroon erop.

Wat betreft de Z, dat is de grootste en dikste telefoon in het assortiment. Het is merkbaar groter, dikker en breder, en het heeft een veel vlakker beeldscherm. Het heeft ook een vingerafdruksensor ingebouwd in de zijkant van de telefoon, terwijl de andere twee ingebouwde sensoren gebruiken.

Het ontwerp van de camerabehuizing van de Z is best interessant, met een vierkant paneel met een diagonaal pilvormig uitsteeksel binnen dat vierkant. De andere twee hebben een elegantere glazen rechthoek met de drie cameras in een rechte lijn.

Reno 4 Pro: 6,5-inch 90Hz OLED - piek van 1100 nits

Reno 4: 6,4-inch 90Hz OLED - 800 nits piek

Reno 4 Z: 6,57-inch 120Hz LCD - 400 nits piek

Alle drie: FullHD + (2400 x 1080) resolutie

Reno 4 Pro: uitsnijding met enkele perforator

Reno 4 en 4Z: dubbele uitsnijding

Alle drie de telefoons gebruiken panelen met dezelfde resolutie: 1400 x 1080 (full HD +), maar de exacte samenstelling van die panelen verschilt op elk van hen.

De Reno 4 Pro is voorzien van een 90Hz OLED-paneel dat een piekhelderheid van 1100 nits en een 100% DCI-P3-kleurengamma kan bereiken. Het buigt rond de randen van de telefoon en heeft een enkele uitsparing voor de selfiecamera.

De Reno 4 heeft ook een 90Hz OLED-paneel, maar is niet zo helder. Het bereikt een piekhelderheid van 800 nits en een NTSC-kleurengamma van 96 procent. Het is een plat paneel en heeft een dubbele pilvormige uitsparing voor de dubbele selfiecamera in de bovenhoek.

Wat betreft de Reno 4 Z, die heeft een LCD-scherm, maar hij is groter dan de andere twee en heeft een verversingssnelheid van 120 Hz. Het bereikt een piekhelderheid van 400 nits en een NTSC-kleurengamma van 81,5 procent.

Het is dus duidelijk dat er een duidelijk kwaliteitsverschil is tussen elk van de drie panelen en laat zien waar kostenbesparende maatregelen zijn genomen op de goedkopere modellen.

Reno 4 en 4 Pro: Snapdragon 765G-processor (5G)

Reno 4 Z: MediaTek Dimensity 800-processor (5G)

RAM / opslagvarianten: 12 GB / 256 GB - Reno 4 Pro 8 GB / 128 GB - Reno 4 8 GB / 128 GB - Reno 4 Z

Reno 4 Pro: 4000 mAh-batterij met 65 W Super VOOC 2.0-opladen

Reno 4: 4020 mAh-batterij met 65 W Super VOOC 2.0-opladen

Reno 4 Z: batterij van 4000 mAh met opladen van 18 W.

Zowel de Reno 4 als de Reno 4 Pro hebben dezelfde Snapdragon 765G-processor, terwijl het goedkopere model de MediaTek Dimensity 800 heeft . Dat betekent dat ze alle drie 5G ondersteunen.

De batterijcapaciteit lijkt op alle apparaten erg op elkaar, waarbij de Pro en Z beide een 4000 mAh-batterij hebben en de gewone Reno 4 een capaciteit van 4020 mAh.

Het zou Oppo niet zijn zonder snelladen, en dus hebben de twee duurdere modellen beide de ultrasnelle 65W Super VOOC 2.0-oplading. Dat betekent 100 procent opladen in 35 minuten en 0-66 procent in slechts 15 minuten. De Reno 4 Z gebruikt geen Super VOOC 2.0, maar heeft 18 W snel opladen, wat niet zo snel is.

Opslag en RAM-samenstelling is hetzelfde op de Reno 4 Z als op de Reno 4. Dat betekent dat je op beide 8 GB RAM en 128 GB opslag krijgt. De Pro verhoogt de ante met 12 GB RAM en 256 GB opslag. Alle drie gebruiken LPDDR4x RAM en UFS 2.1 flash-opslag.

Reno 4 Pro drievoudige camera: 48 MP primair f / 1.7 primair met OIS 12 MP Ultra Night ultragroothoek f / 2.2 videolens 13 MP telefoto 5x hybride zoom f / 2.4 lens

Reno 4 drievoudige camera: 48 MP primaire f / 1.75 camera 8 MP ultragroothoeklens van f / 2.2 2 MP mono (zwart-wit) lens

Reno 4 Z quad-camera: 48 MP primaire f / 1.7 camera 8 MP groothoeklens f / 2.2 2 MP vintage portrait zwart-wit filterlens 2 MP zwart-wit portretlens



Alle drie de cameras hebben meerdere camera-instellingen, maar alleen de Pro heeft alleen handige cameras, hij voegt niet alleen cameras toe voor cameras. Het heeft een gewone 48-megapixel primaire camera met OIS, plus een ultrabrede 12-megapixelcamera met ultramoderne mogelijkheden voor videos bij weinig licht. De derde is een 13 megapixel telezoomlens met maximaal 5x zoom.

Met de gewone Reno 4 krijg je dezelfde primaire sensor, maar een 8-megapixel ultrabreed met een lagere resolutie die niet dezelfde ultra-nachtfunctie heeft voor nachtopnamen. De derde is gewoon een zwart-witsensor met een lage resolutie.

Wat betreft de Reno 4 Z, deze gebruikt een 48-megapixelsensor in de primaire camera, maar het is niet dezelfde premium Sony-sensor. Het wordt vergezeld door een ultrabrede camera met een 8-megapixelsensor en twee 2-megapixels zwart-witsensoren.

Reno 4 Pro: £ 699

Reno 4: £ 499

Reno 4 Z: £ 329

Het is niet verwonderlijk dat de Reno 4 Pro de duurste van de drie is. Het drukt op premium prijzen met een prijskaartje van £ 699. De Reno 4 is £ 200 goedkoper voor £ 499, terwijl de Reno 4 Z £ 329 is.

Alle drie de producten zijn vanaf 15 oktober te koop.

Als je naar de functies en het ontwerp kijkt, is het duidelijk dat de Reno 4 Pro de meest premium van de drie is. In feite schreeuwt alles erover vlaggenschip, behalve misschien de Snapdragon 700-serie processor erin. Maar dat is een solide, snelle processor geweest in alle telefoons die we tot nu toe hebben getest. Het is een mooie, elegante telefoon met alle functies die u zich maar kunt wensen. Het is iets om te overwegen als u een vlaggenschipachtige telefoon wilt, maar er geen £ 1.000 aan te besteden hebt.

Wat betreft de Reno 4, dat is je klassieke middenklasse met veel geweldige specificaties. Het is niet zo elegant en heeft niet dezelfde kwaliteit op het gebied van camera, maar het is net zo krachtig en beschikt over hetzelfde ultrasnelle opladen. Het is een goed compromis als de Pro-prijs van bijna £ 700 een beetje te hoog is.

Wat betreft de Z, dat is de onderste telefoon. Het bespaart veel op camera, scherm en bouwkwaliteit. Toch krijg je met 5G en een 120Hz-scherm voor het prijskaartje van £ 329 een goede deal voor je geld.

