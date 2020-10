Oppo Reno 4 5G euro-lanceringsevenement: hoe te kijken en te volgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo houdt vandaag, donderdag 1 oktober, de Europese lancering van zijn volgende premium telefoon, de Oppo Reno 4, tijdens een online evenement.

U kunt het live online bekijken.

Oppos evenement begint op donderdag 1 oktober om 9.30 uur BST (lokale tijd in Londen). Hier zijn de verschillende lokale tijden over de hele wereld:

9.30 uur Londen

10.30 uur Parijs, Madrid, Berlijn

11.30 uur Moskou

Het evenement wordt live gestreamd op het YouTube-kanaal van Oppo UK - we hebben het hierboven ingesloten zodat je het kunt bekijken.

Je kunt het evenement ook volgen met de # OppoReno4-hashtag op Twitter.

Oppo heeft de telefoon al in China gelanceerd, dus we hebben een redelijk goed idee wat we kunnen verwachten - zeker een standaard 4G- en een 5G-versie, naast een Oppo 4 Pro.

Ze gebruiken allemaal Qualcomm Snapdragon 720G-hardware en bieden meer dan 128 GB RAM met vier cameras en 1080 x 2400 pixel displays. Ze draaien allemaal Oppos ColorOS, dat is gebaseerd op Android. We hebben onlangs alles besproken wat u moet weten over de Android 11-versie van de software - ColorOS 11 .

Geschreven door Dan Grabham.