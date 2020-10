Oppos Reno 4 middenklasse-serie komt naar het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft aangekondigd dat het zijn Reno 4-serie naar het VK brengt, in de vorm van de Reno 4, Reno 4 Pro en Reno 4 Z. De drie telefoons hebben verschillende specificaties en prijsklassen, maar ze zijn allemaal gericht op het midden- bereik markt.

De twee beste telefoons in dat bereik zijn de Reno 4 en Reno 4 Pro. Zoals met zoveel andere mid-rangers , worden ze allebei aangedreven door de Snapdragon 765G, wat betekent dat we hoge prestaties en 5G-ondersteuning zouden moeten zien.

Deze twee telefoons zien er hetzelfde uit als je ze van achteren bekijkt. Ze hebben een vergelijkbare driedubbele camerabehuizing in de rechterbovenhoek, opgebouwd uit glanzend glas.

Wat betreft die glazen achterkant zelf, heeft Oppo een nieuw productieproces ontwikkeld om de koele blauwe Reno Glow-afwerking te creëren, door op microscopisch niveau in het glasoppervlak te etsen, waardoor een afwerking ontstaat die zacht aanvoelt, maar ook de krasbestendigheid en vingerafdrukbestendigheid verbetert. .

De optie Space Black is anders. Het is glanzend, heeft een regenboogafwerking wanneer hij op lichtbronnen wordt gericht en - op het Pro-model - is de OP-monogram-overlay toegevoegd als een fashion statement.

Beide zijn voorzien van een fullHD + AMOLED-scherm met een vernieuwing van 90 Hz, waarbij de Pro een gebogen scherm en een uitsparing voor de selfiecamera heeft en het normale model een plat display en een dubbele uitsparing. Ze hebben ook allebei een vingerafdruksensor op het display.

Hoewel de schermtechnologie vergelijkbaar is, schopt de Pro de audio een tandje hoger met een opstelling met twee luidsprekers aan de voorkant, vergeleken met de enkele luidspreker op de standaard Reno 4.

Beide hebben een vergelijkbare batterijcapaciteit, met 4.000 mAh op de Pro en 4.020 mAh op de normale batterij. Beide laden supersnel op met Super VOOC 2.0 65W-mogelijkheden. Dit betekent dat u in slechts 15 minuten 66 procent van de batterij kunt krijgen, of 100 procent in 36 minuten.

In de camera-afdeling zul je enkele verschillen opmerken. Beide hebben dezelfde primaire 48-megapixelsensor, maar de Pro ondersteunt deze met een 12-megapixel ultragroothoeklens en een 13-megapixel 5x hybride telezoomcamera.

Het standaardmodel heeft een 8-megapixel ultrabreedbeeld met een lagere resolutie en een zwart-witsensor van 2 megapixels voor extra gegevens.

Het gaat niet alleen om de specificaties, er is ook het feit dat er nu een verbeterde nachtvideomodus is voor het maken van opnamen bij weinig licht, waardoor u veel levendigere, gedetailleerdere en helderdere videos krijgt.

Qua prijs wordt de Reno 4 gelanceerd met 8 GB RAM en 128 GB opslag voor £ 499 in het VK, met de Pro voor £ 699 met 12 GB RAM en 256 GB opslag.

De Reno 4Z is de meest betaalbare van het stel. De kostenbesparingen werden gemaakt op de display-afdeling, waarbij Oppo koos voor een LCD-paneel, hoewel het een snellere verversingssnelheid van 120 Hz heeft.

Het wordt aangedreven door een goedkopere MediaTek Dimensity 800-processor en heeft een fysieke vingerafdruksensor aan de zijkant. Het 8 GB RAM en 128 GB komt overeen met de Reno 4, net als de 4000 mAh-batterij, maar de oplaadsnelheid van 18 W is merkbaar langzamer.

Het heeft een quad-camerasysteem aan de achterkant, maar zoals we op tal van goedkopere telefoons hebben gezien, heeft het twee sensoren met een lage resolutie die er zijn om de cijfers te verzinnen.

Er is een 2 megapixel retrofiltercamera en een 2 megapixel zwart-wit sensor naast de 48 megapixel hoofdcamera en 8 megapixel ultrabreed. Qua prijs: de Reno 4 Z kost slechts £ 329.

Geschreven door Cam Bunton.