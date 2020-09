ColorOS 11: alles wat u moet weten over Oppos nieuwste software

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Android 11 was een kans voor smartphonemakers om hun software opnieuw te verbeteren, en bij veel fabrikanten is het niet alleen een kwestie van Googles eigen optimalisaties en verbeteringen opnemen. Met ColorOS 11 gaat Oppo alles in op maatwerk en personalisatie.

Voor Oppo gaat het erom verbeteringen op te nemen waarvan zij denkt dat deze de meeste voordelen opleveren voor de gebruikers. Of het nu gaat om een nauwkeurig afgestelde controle over hoe uw telefoon eruitziet en klinkt, of hoe meegeleverde apps, zoals Relax, u kunnen helpen af te stemmen en een paar minuten per dag bedachtzaam te zijn.

Aangekondigd in september 2020

Release vanaf december 2020

Zoals bij elke grote software-update, is de release op verschillende tijdstippen over de apparaatbereiken gespreid. De eerste openbaar beschikbare versie van ColorOS 11 zal vanaf december 2020 op telefoons verschijnen en omvat de Find X2 en Find X2 Pro .

Andere telefoonseries en modellen met een lager vermogen in de Find X2-serie moeten wachten tot 2021.

Hoewel veel van wat een nieuwe systeemupdate nieuw maakt, verborgen zit onder de oppervlakte in de vorm van optimalisaties en andere verbeteringen, zijn er hier nog steeds veel gebruikersgerichte updates. U kunt alle belangrijke hoogtepunten hieronder bekijken.

Oppos nieuwe software heeft een nieuwe personalisatiepagina met bedieningselementen voor het aanpassen van veel elementen van het uiterlijk van je telefoon.

U kunt kiezen welke vorm en grootte uw app-pictogrammen hebben, en u kunt ook de stijl kiezen voor uw snelkeuzeschakelaars. Bovendien kunt u ook de accentkleur van het systeem kiezen. Dit is de kleur die door het hele systeem wordt weergegeven op zaken als menupictogrammen voor instellingen, schakelaars en diverse andere labels.

Wat betreft wallpapers, Oppo heeft de ingebouwde opties vrijwel eindeloos gemaakt door je de mogelijkheid te geven om zelf automatisch een wallpaper te genereren.

Er zijn vaste stijlen en afbeeldingen, maar u kunt de kleurencombinatie kiezen of uw camera gebruiken om een foto te maken en daaruit de primaire kleuren te kiezen. Dus als je wilt dat het bij je dagelijkse outfit past, kun je een foto maken van wat je draagt en een behang kiezen dat bij je dagelijkse outfit past.

Als je dacht dat een eenvoudige aan / uit-functie in de donkere modus voldoende was, wil Oppo je bewijzen dat we verschillende graden van donker nodig hebben.

Met ColorOS 11 kun je kiezen tussen verbeterde, medium en zachte donkere themas, waarbij het niveau van contrast en duisternis voor elk thema is aangepast.

Verbeterd is waar de achtergrond volledig zwart is, met pixels uitgeschakeld in AMOLED-panelen, en kleuren en witte hooglichten zijn nog steeds vrij helder en levendig. Medium heeft een donkergrijze achtergrond met minder contrast, terwijl de zachte modus een lichtere grijze en meer gedempte kleuren heeft.

U kunt de tijden instellen waarop u het wilt activeren en deactiveren, en zelfs handmatig uw eigen zonsopgang / zonsondergang-schema kiezen, zodat het niet automatisch wordt gekozen op basis van uw locatie en tijd van het jaar.

Oppo Sans is het nieuwste lettertype van het bedrijf en is misschien wel het meest aanpasbare dat we van elke Android-fabrikant hebben gezien. Het wordt geleverd met de opties om de maat aan te passen, maar ook de mogelijkheid om het gewicht aan te passen met een aantal verschillende diktes beschikbaar.

Als u het type persoon bent dat nooit helemaal tevreden is met de grootte, dikte of aanpasbaarheid van de tekst in de menus en apps van uw smartphone, dan past dit bij u tot op de grond.

Android-telefoons gebruiken al jaren Always-on-schermen. Sommige fabrikanten hebben het meer gebruikt dan andere, maar 2020 lijkt te gaan over het nog meer aanpasbaar maken en veel meer personalisatie bieden.

Met de Oppo-versie bepaal jij het kleurenschema en de stijl. Maar meer nog: je mag je eigen animatie maken. Het gebruikt een door het systeem gegenereerd algoritme om u een basispatroonsjabloon te geven, maar u kunt beslissen hoe het beweegt en hoe gedetailleerd dat patroon is door simpelweg over het scherm te vegen.

ColorOS 11 draait niet alleen om gepersonaliseerde beelden, het kan ook ringtones voor je genereren. De generator geeft je de mogelijkheid om een stemming en tempo van de muziek te kiezen, en vervolgens de volgorde en het tempo van de noten aan te passen en aan te passen totdat je een toon vindt die je zoekt.

Dat betekent dat u niet langer hoeft te kiezen uit de beperkte - en bijna altijd verschrikkelijke - lijst met ringtones die u normaal gesproken krijgt. U kunt er een genereren die bij u past.

Het is leuk om te zien dat een fabrikant zich bekommert om hoe beltonen en waarschuwingen ons doen voelen, en het wordt ook getoond in wat het doet met herhaalde waarschuwingspiepjes en tonen. In plaats van dezelfde noot of jingle herhaaldelijk te herhalen en iedereen in gehoorsafstand te irriteren, heeft Oppo een coole functie gecreëerd die in plaats daarvan een reeks noten speelt.

Dat betekent dat als je plotseling een cascade van berichten krijgt, elke waarschuwing na de andere wordt afgespeeld, maar het zal spelen als een muzikale zin of melodie in plaats van elke keer dezelfde jingle te herhalen.

Een van de verrassend geweldige functies in sommige recente Oppo-telefoons is de Relax-app, die vol zit met rustgevende omgevingsgeluiden van watervallen, stormen, regen, zee en bossen. In ColorOS 11 werkt Oppo samen met Musicity om aan zijn bibliotheek toe te voegen.

Het bedrijf vertrok naar een aantal steden over de hele wereld en nam echte audio van al die steden op om soundscapes te creëren die die locaties vertegenwoordigen. Met de nieuwe versie van Relax zou je naar Helsinki of Reykjavik of een van de vele andere steden en dorpen kunnen worden getransporteerd.

Oppo wilde ons tijdens de aankondiging graag informeren over zijn diepe integratie en samenwerking met Google, en dat strekt zich uit tot een verbeterde screenshot-functie die elke tekst op het scherm kan vertalen.

Met een van de bestaande gebaren van Oppo, waarbij je met drie vingers naar beneden veegt, kun je een screenshot van tekst op een scherm maken en op een vertaalknop tikken die Google Lens gebruikt om de tekst te vertalen.

Dit lijkt een trendy functie te zijn voor Android-updates voor 2020. In wezen hebben sommige apps in ColorOS de mogelijkheid om het formaat te wijzigen en op het scherm te zweven boven alles wat je zou kunnen doen.

Het heet Flex Drop en je kunt het activeren door naar het scherm met recente apps te gaan en de miniatuur naar het Flex Drop-pictogram te slepen, of je kunt een slimme balk vanaf de rand van het startscherm slepen en een app in zwevende vorm starten vanuit hier.

Share in de buurt is een functie die de afgelopen maanden is ontwikkeld en in wezen een service voor Android-telefoons biedt die vergelijkbaar is met Apples AirDrop.

Hiermee kunt u snel bestanden, afbeeldingen en links naar andere telefoons in de buurt verzenden. Iedereen met een telefoon binnen uw Bluetooth-bereik kan dingen direct ontvangen, zonder gebruik te maken van berichten-apps.

Iets wat misschien minder opvalt, is het werk achter de schermen. Oppo zegt dat het een lading animaties in ColorOS 11 heeft geoptimaliseerd, waardoor het veel vloeiender wordt, zonder frame drops of lag. Er zijn ook verbeteringen aangebracht in de levensduur van de batterij en verbeteringen in de manier waarop Oppo-telefoons samenwerken en communiceren met smarthome / IoT-producten en wearables.

Oppo heeft gezegd dat 28 apparaatmodellen zullen upgraden naar ColorOS 11, waarbij de bètaversie nu wordt uitgerold en een paar maanden later officieel beschikbaar zal zijn voor de volgende apparaten:

Het tijdstip waarop je de release ontvangt, hangt natuurlijk af van het model dat je hebt, waarbij OPPO prioriteit geeft aan de nieuwste telefoons uit de Find X2-serie vanaf december dit jaar. Sommige van de oudere apparaten zullen het waarschijnlijk pas later in 2021 krijgen.

