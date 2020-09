Oppo haalt een blad uit het OnePlus-boek met de aanpassingsfuncties van ColorOS 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oppo heeft de volgende iteratie van zijn mobiele platform onthuld: ColorOS 11. Het is niet alleen gebaseerd op de functies van Android 11 , maar Oppo heeft ook het naamgevingsschema gewijzigd, zodat de ColorOS-nummering overeenkomt met die van het platform waarop het is gebaseerd.

Voor degenen die het niet wisten, was de vorige versie van ColorOS ColorOS 7. We hebben nu helemaal tot 11 overgeslagen om verwarring te verminderen voor consumenten die niet zeker wisten welke versie van Android / ColorOS ze gebruiken.

Wat betreft functies, Oppo heeft een blad uit het OnePlus-boek gehaald als het gaat om visuele aanpassing, maar heeft een heleboel andere echt interessante functies toegevoegd die het platform prettig in gebruik en ook persoonlijk voor de gebruiker maken.

De nieuwste software van Oppo heeft een Personalisatie-scherm voor het vastleggen van alles binnen de instellingen dat fungeert als een hub voor allerlei visuele aanpassingen. Dus of u nu de accentkleur van het systeem, de achtergrond, de vorm en grootte van het app-pictogram, of zelfs de stijl en vorm van de schakelaars voor snelle instellingen in de vervolgkeuzelijst wilt wijzigen, u kunt dat vanaf hier doen.

En als je dacht dat één versie van de donkere modus genoeg voor je was, denk dan nog eens goed na. Met Oppos nieuwste update kun je kiezen uit drie verschillende donkere modi. Achtergronden en app-pictogrammen kunnen ook worden ingesteld om aan te passen aan de donkere modus, waardoor ze in kleur en uiterlijk verschuiven om overeen te komen met de donkere achtergrond.

Er is natuurlijk een hoog contrast zwart, maar ook een donkergrijs en een iets donkerder grijs, waardoor je voor die momenten s nachts een zachter contrast kunt kiezen wanneer je dat wilt. U kunt ook handmatig de tijd instellen waarop het actief moet worden.

ColorOS 11 heeft ook nieuwe animaties toegevoegd aan de beschikbare opties voor de activering van de vingerafdruksensor. U kunt zelfs de weging / terugloop van de systeemtekst aanpassen.

Always-On-weergave wordt het hete nieuwe ding - zoals we hebben gezien in EMUI 11 met Huawei - en Oppo volgt hier een vergelijkbare aanpak, waardoor je de graphics, het kleurenschema kunt aanpassen en zelfs je eigen animatie kunt genereren.

Een vrij slimme aanpassingsfunctie is rond de beltonen en meldingswaarschuwingen. Oppo heeft er wat energie en AI achter gestoken.

Een van de waarschuwingsfuncties zorgt ervoor dat als u een heleboel meldingen krijgt die herhaaldelijk snel achter elkaar binnenkomen, de toon van de waarschuwing verandert in een patroon van notities, in plaats van steeds weer hetzelfde herhalende piepje.

Bovendien is er een nieuwe tool voor het genereren van beltonen waarmee je het soort stemming en tempo kunt kiezen dat je wilt en er vervolgens een kunt creëren die past bij wat je leuk vindt.

Functioneel gezien zijn er een paar nieuwe functies, maar de meeste zijn toegevoegd vanaf Android 11, die we hebben gezien in de bètaversies van het nieuwste besturingssysteem van Google.

Elementen zoals het Power-menu, inclusief smarthome-bedieningselementen, worden toegevoegd, behalve dat het Oppo is en niet alleen vasthoudt aan Google Home-bedieningselementen. U kunt ze ook voor andere platforms gebruiken.

Evenzo zullen verbeterde privacyfuncties een meer gedetailleerde acceptatie van toestemming mogelijk maken bij het starten van apps. Bovendien is er nu een nieuwe vertaalmodus met drie vingers.

Je gebruikt Oppos gebaar met drie vingers voor schermafbeeldingen en tikt op een nieuwe vertaalknop die Google Lens gebruikt om tekst op het scherm te vertalen.

ColorOS 11 is vanaf december 2020 beschikbaar voor de Find X2 en Find X2 Pro , met de X2 Neo en Lite in Q1 2021. Andere apparaten zullen de software op een later tijdstip ontvangen.

Geschreven door Cam Bunton.