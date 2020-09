Oppo ColorOS 11 wordt gelanceerd op 14 september, hier is hoe je online kunt kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Google de openbare versie van Android 11 heeft gepusht, is de haast om andere apparaten te updaten . Oppo hangt niet rond en het bedrijf heeft al een beperkte bèta aangekondigd van ColorOS 11, die is gebaseerd op Android 11.

Maar het bedrijf gaat ons veel meer vertellen over de software-update en organiseert een evenement gewijd aan zijn nieuwe software.

Hier is alles wat u moet weten.

Oppo heeft bevestigd dat het online een evenement zal organiseren om de nieuwe software op basis van Android 11 te introduceren. Dat evenement vindt plaats op maandag 14 september om 10.00 uur BST.

Hier zijn wereldwijde tijden:

San Francisco - 02:00 PDT

New York - 05:00 EDT

Londen - 10:00 BST

Berlijn - 11:00 CEST

Mumbai - 14:30 IST

Tokio - 18:00 JST

Sydney - 19:00 AEST

Ja, Oppo zal het evenement streamen op YouTube en we hebben die video hierboven ingesloten, zodat je hem hier kunt bekijken.

De nieuwe software luidt een verandering in de nummering van Oppo in, van ColorOS 7 naar ColorOS 11, waardoor het in overeenstemming is met Android-nummering. We hebben een aantal fabrikanten hetzelfde zien doen.

We verwachten de opname van een breed scala aan Android 11-functies, waarover u hier in onze Android 11-functie kunt lezen .

Van wat we hebben gezien van de ColorOS 11-bèta zal er een betere groepering en organisatie zijn in de gebruikersinterface voor Oppo-apparaten, maar we verwachten dat Oppo meer te zeggen heeft op het evenement zelf.

Geschreven door Chris Hall.