Realme 7 en 7 Pro gelanceerd: kracht en snelheid voor een lage prijs

(Pocket-lint) - Realme heeft een nieuwe serie smartphones onthuld en - in tegenstelling tot de meeste andere tech-lanceringen deze week - vindt deze plaats in India, niet op IFA in Berlijn .

De twee nieuwe telefoons zijn de nieuwste ultra-betaalbare, maar krachtige apparaten die afkomstig zijn van een bedrijf dat zijn missie heeft gemaakt.

Ze worden de Realme 7 en Realme 7 Pro genoemd en hoewel ze er hetzelfde uitzien en dezelfde naam hebben, zijn ze niet zo erg vergelijkbaar als je in specificaties graaft.

Pro staat in dit geval voor een krachtigere processor, sneller opladen en een kwalitatief betere weergave en niet, zoals gebruikelijk, een groter scherm. In feite heeft het Pro-model een kleiner paneel.

Laten we, aangezien we er zijn, praten over displays. De Realme 7 maakt gebruik van een 6,5-inch 90Hz LCD-paneel uitgerust met een snelle 120Hz aanraakrespons.

De 7 Pro is daarentegen uitgerust met een rijker, helderder AMOLED-paneel dat zich uitstrekt tot 6,4 inch diagonaal en een maximale helderheid van 600 nits heeft. Beide zijn fullHD + (1080 x 2400).

Omdat de reguliere Realme 7 het goedkopere model is, worden er natuurlijk enkele compromissen gesloten. Afgezien van de display-technologie, is het eerste dat ons opviel de verwerkingskracht binnenin.

Het is uitgerust met een van MediaTeks processors en is een van de eerste telefoons die de Helio G95 Gaming Processor gebruikt, en dat is gekoppeld aan een enorme batterij van 5000 mAh die snel wordt opgeladen met behulp van de 30 W Dart Charge-technologie.

Ter referentie: dat is dezelfde technologie die door OnePlus wordt gebruikt in zijn Warp Charge 30-adapters.

De Pro heeft een efficiëntere Snapdragon 720G-processor en gebruikt een kleinere batterij van 4.500 mAh. Deze batterij is echter uitgerust met SuperDart Charge-ondersteuning, wat betekent dat hij in tweeën is gesplitst en wordt opgeladen met een 65W-adapter (dezelfde die Oppo gebruikt in zijn Find X2 Pro ).

Beide telefoons hebben een quad-camerasysteem dat wordt geleid door dezelfde primaire 64-megapixel Sony-sensor, vergezeld door een 8-megapixel ultrabrede camera en macro- en monochrome sensoren met een lage resolutie.

Beide draaien op Realme UI op basis van Android 10 en zullen tegen zeer concurrerende prijzen in India worden gelanceerd. Configuraties voor de 7 en 7 Pro omvatten modellen met 6 GB RAM en 64 GB opslag, evenals een 8 GB / 128 GB-model.

De standaard Realme 7 kost je INR 14.999 (ongeveer $ 200 USD), terwijl de Realme 7 Pro begint bij slechts INR 19.999 (ongeveer $ 270).

Geschreven door Cam Bunton.