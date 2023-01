Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft - volgens zijn lanceringsstrategie vanaf 2022 - zijn nieuwe vlaggenschiptelefoon in China gelanceerd, vooruitlopend op een wereldwijde lancering. Dat betekent dat we een volledig beeld hebben van het apparaat meer dan een maand voordat het wordt onthuld tijdens zijn internationale lanceringsevenement in India in februari.

De OnePlus 11 5G zelf is vrijwel precies wat we verwachtten dat het zou zijn na weken (en maanden) van geruchten en lekken. En - kijkend naar het specificatieblad - lijkt het erop dat dit de 'Pro'-telefoon van het bedrijf is, behalve in naam.

Het zingt alle juiste vlaggenschip telefoon noten, en dat betekent de Snapdragon 8 Gen 2 platform binnen om ervoor te zorgen de telefoon is snel en krachtig, vasthouden aan OnePlus 'oorspronkelijke idee van het bouwen van "snelle en soepele" telefoons.

Dat zit naast maximaal 16GB RAM, dat is geoptimaliseerd met behulp van een door OnePlus ontwikkeld RAM-managementsysteem voor vloeiende en responsieve prestaties bij gamen of multitasking.

Het beeldscherm is ook verbeterd, waarbij OnePlus een derde generatie LTPO-display gebruikt voor verversingssnelheden tot 120 Hz en adaptieve mogelijkheden, zodat het snel de verversingssnelheden kan aanpassen op basis van wat nodig is voor de gebruikte app of game en zo de batterij kan sparen. Dat is gebouwd op een 6,7-inch AMOLED-paneel met een 2K-resolutie en 10-bits kleurdiepte.

De camera's zijn ook verbeterd: het drievoudige camerasysteem wordt geleid door een 50-megapixel Sony IMX980 primaire sensor. Er is ook een 48-megapixel ultrawide camera en een 32-megapixel "portretlens", alle drie ingebouwd in een groot, rond uitsteeksel op de achterkant.

Deze nieuwe designtaal is - uiteraard - al eerder gedeeld door OnePlus, en markeert een enorme koerswijziging voor het bedrijf dat de afgelopen jaren minimaal vormgegeven vierkante en rechthoekige ontwerpen gebruikte.

Het zou geen vlaggenschip OnePlus telefoon zijn zonder snelle oplaadsnelheden, en dus is het geen verrassing dat we de volgende iteratie van SuperVOOC hier ook zien. De 100W SuperVOOC laden zal zeer licht werk maken van het vullen van de 5000mAh batterij binnen.

De OnePlus 11 5G gaat op 9 januari in China in de verkoop en zal tijdens een evenement op 7 februari in New Delhi, India, worden aangekondigd voor andere wereldwijde markten. Op dat moment krijgen we meer details over prijzen, kleuren en opslagvarianten voor verschillende markten.

Geschreven door Cam Bunton.