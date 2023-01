OnePlus 11 foto's gelekt voor aanstaande onthulling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De OnePlus 11 wordt naar verwachting zeer binnenkort aangekondigd, en nieuwe beelden tonen real-life handsets in een retail omgeving.

OnePlus heeft gestaag teasen de nieuwe telefoon in de aanloop naar een 4 januari aankondiging in zijn thuisland China, maar nu lijkt het erop dat het bedrijf is meer klaar dan ooit - met gelekte foto's tonen retail modellen in wat lijkt op een winkel van een soort.

De foto's geven ons onze beste blik tot nu toe op hoe de werkelijke OnePlus 11-telefoons eruit zullen zien, inclusief bevestiging van die enorme camera bump rond de achterkant.

Terwijl de specifieke hardware kenmerken van de OnePlus 11 nog moeten worden bevestigd, zijn we er vrij zeker van dat het schip met Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 chip in het hart, samen met een 5.000mAh batterij met 100W snellaadmogelijkheden.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aan de achterkant zal een trio van camera's worden aangevoerd door een 50-megapixel hoofdcamera. Naast die camera, kunnen we een 48-megapixel ultrawide en 32-megapixel telefoto camera verwachten om de aanzienlijke bump af te ronden. Aan de voorkant zit een 16-megapixel selfiecamera in de hoek van een 6,7-inch 1440x3216 Super AMOLED-scherm, compleet met 120Hz verversingssnelheid.

Dat alles zou vrij snel officieel moeten worden gemaakt, en de verwachtingen zijn al hooggespannen voor een telefoon die naar verwachting wordt geleverd met maximaal 16 GB RAM en 512 GB aan opslag. We verwachten op 7 februari ook meer te horen over een wereldwijde release.

Geschreven door Oliver Haslam.