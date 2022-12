OnePlus 11 volledig uitgelekt - specificaties, foto's, de hele boel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De OnePlus 11 wordt officieel gelanceerd op 7 februari 2023 tijdens een evenement in India. Dankzij een enorm nieuw lek hoeven we echter niet zo lang te wachten om er van tevoren vrijwel alles over te weten te komen.

Foto's van het volgende OnePlus-toestel, de inhoud van de doos waarin het toestel wordt geleverd en een lijst met specificaties zijn online geplaatst.

De bekende leaker Evan Blass heeft een drietal afbeeldingen op zijn Twitter-feed geplaatst die het toestel in volle glorie tonen en enkele belangrijke details onthullen.

Ze tonen dezelfde handset met de ronde camera op de achterkant die we hebben gezien in eerdere lekken - zelfs een aantal vroege officiële foto's. Maar, de "unboxing" foto laat zien dat je een fatsoenlijke case bij het toestel krijgt. Daarnaast onthult de specificatielijst (in het Chinees) dat er drie modellen beschikbaar zullen zijn bij de lancering: een met 12GB RAM en 256GB opslag, een andere met 16GB RAM en 256GB opslag, en een laatste variant met 16GB RAM en 512GB interne opslag.

Daarnaast blijkt dat de OnePlus 11 zal draaien op de Snapdragon 8 Gen 2 processor, met Adreno 740 (680MHz) graphics.

De achtercamera zal beschikken over een 50-megapixel hoofdcamera, 48-megapixel ultra-wide en 32-megapixel telephoto. Het 3216 x 1440 AMOLED-scherm zal 6,7 inch groot zijn en tot 120Hz verversen, met een 16-megapixel selfiecamera in de linkerbovenhoek.

De telefoon weegt slechts 205 gram en wordt geleverd met ColorOS 13.0 voorgeïnstalleerd. Hij heeft een IP54-classificatie voor stof- en waterdichtheid en komt in een zwarte en groene versie.

Het enige waar we nu nog op wachten is de prijs. Dus, tenzij er binnenkort nog een groot lek komt, is er nog steeds een reden om het lanceringsevenement in februari bij te wonen.

Geschreven door Rik Henderson.