OnePlus 11 blijft lekken, in hands-on foto's en productafbeeldingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De OnePlus 11 wordt op 7 februari aangekondigd en OnePlus heeft al een stortvloed aan lifestylebeelden vrijgegeven - maar er lekt nog veel meer uit over deze telefoon.

Allereerst wordt de telefoon op 7 februari gelanceerd in India, maar het lijkt erop dat hij eerst in China wordt onthuld, op 4 januari 2023, volgens OnePlus' Weibo-account. Dat betekent dat we alles over deze telefoon zullen weten lang voor de internationale lancering.

Ten tweede hebben we ook een aantal afbeeldingen voor dit toestel zien lekken. Dit komt bovenop de lifestylebeelden die we onlangs met jullie deelden.

Dankzij 91mobiles kun je kijken naar schetsmatige hands-on foto's van de voor- en achterkant van de telefoon. Er valt niet al te veel af te leiden uit deze shots.

We hebben echter ook een verzameling productfoto's gedeeld dankzij Abhishek Yadav op Twitter. Deze tonen de telefoon vanuit alle hoeken, dus er wordt niets aan de verbeelding overgelaten.

Je ziet hoe de camera is geïntegreerd in het frame - net als Samsung heeft gedaan met verschillende eerdere modellen - terwijl die slider perfect zichtbaar is aan de zijkant van het toestel.

OnePlus 11

De OnePlus 11 zal naar verwachting lanceren met de Snapdragon 8 Gen 2 die hem aandrijft, een drievoudige Hasselblad-camera bieden en je supersnel opladen. Wat interessant is, is dat OnePlus deze 2023 vlaggenschip telefoon zo vroeg in het jaar lijkt te lanceren, nadat het eerder in het voorjaar lanceerde. Dit suggereert dat het meer concurrerend wil zijn en op de markt wil komen om klanten weg te houden van toestellen als Xiaomi of Samsung, die beide nu ook vroeg in het jaar lanceren.

Geschreven door Chris Hall.