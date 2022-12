Officiële OnePlus 11 afbeeldingen gedeeld, de lekken waren waar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft zijn eerste officiële beelden gedeeld in de aanloop naar de lancering van de OnePlus 11, en het is veilig om te zeggen, er zijn absoluut geen verrassingen hier.

Dankzij een toename van lekken in de afgelopen weken, hebben we al een glimp gehad van het nieuwe, opnieuw ontworpen vlaggenschip telefoon van OnePlus. Nu heeft de fabrikant duidelijk besloten dat als het die lekken niet kan verslaan, zich erbij aansluit.

De afbeeldingen tonen een duidelijke blik op het toestel dat we al een paar keer hebben gezien. Dat betekent dat de voorheen vierkante camerabehuizing is vervangen door een enorm rond uitsteeksel.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zoals iets van een traditie is geworden, zijn er twee afwerkingen: een zwarte en een groene. En net als bij sommige andere eerdere series hebben de twee ook verschillende afwerkingen.

De zwarte heeft die getextureerde, bijna sprankelende, zwarte glazen afwerking die we op de OnePlus 10 Pro zagen, terwijl de groene variant een afwerking heeft die lijkt op sommige oudere modellen van OnePlus. Dat betekent dat de buitenkant glanzend is, maar met een lichtverspreidende laag eronder om het een matte/gematteerde uitstraling te geven.

Als we inzoomen op de camera-unit, zien we duidelijk drie lenzen en een tweekleurige LED-flitser, plus, aangezien alle lenzen een vergelijkbaar rond uiterlijk hebben, lijkt het er niet op dat OnePlus het toestel zal uitrusten met een periscoop-achtige optische zoom.

We zien echter wel weer een bevestiging van Hasselblad's invloed op de kleurverwerking, met het logo prominent in het midden van de camera-unit.

Ontvang gratis Pixel Buds A-Serie bij bestelling Pixel 6a Door Pocket-lint International Promotion · 21 juli 2022 Voor een beperkte tijd gooit Google de Pixel Buds A-serie gratis bij je Pixel 6a.

Verder valt er weinig af te leiden uit de foto's, behalve dat de modellen op sommige foto's OnePlus' volgende generatie draadloze oordopjes dragen: de OnePlus Buds Pro 2. De kleuren van de oordopjes komen overeen met die van de camera's. En die zijn in kleuren die bij de twee telefoons passen.

OnePlus heeft al bevestigd dat deze telefoon op 7 februari wordt gelanceerd tijdens een evenement in New Delhi, India, dus we kunnen alleen maar aannemen dat het de komende weken informatie over de specificaties en functies zal blijven druppelen.

Geschreven door Cam Bunton.