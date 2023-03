OnePlus zal zijn OnePlus 11 5G-smartphone binnenkort officieel aankondigen - mogelijk in de komende dagen.

Je hoeft echter niet tot dan te wachten om wat details te weten te komen. Naast de vele lekken die we al hebben gezien, plaatste het merk zelf in het weekend een teaser op Weibo.

Deze bevestigde de naam van het aanstaande vlaggenschip (niet verrassend OnePlus 11), en toonde de cirkelvormige Hasselblad-camera aan de achterkant.

Daarnaast plaatste de bekende telefoonjournalist Max Jambor een officieel ogende marketingafbeelding op zijn Twitter-feed waarop de handset te zien is met de tagline "The Shape of Power".

We hebben de afbeelding van de handsets al eerder zien lekken en ze komen overeen met het toestel dat OnePlus in de teaser liet zien, dus er is geen reden om niet te denken dat dit echt is.

De OnePlus 11 wordt naar verluidt geleverd met 100W snelladen en Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 processor die de show runt.

OnePlus beschrijft het als een "toekomstige prestatieleider" en dat het "vele onmogelijkheden in de industrie" zal uitdagen. We zullen de lancering live volgen hier op Pocket-lint om uit te vinden wat dat betekent en je alle bevestigde details te geven over het toestel dat eerst in China zal worden uitgebracht, en daarna wereldwijd.

We verwachten dat dat begin volgend jaar zal zijn. Blijf op de hoogte.