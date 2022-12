Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft de ongebruikelijke stap genomen om de lanceerdatum van zijn volgende product aan te kondigen, bijna twee maanden voordat de telefoon daadwerkelijk officieel voor het eerst wordt getoond.

In een persbericht - met enkele zeer kerstige video's die u al dan niet cringeworthy vindt - heeft het bedrijf ons niet alleen de lanceerdatum gegeven, maar ook een hint gegeven naar het ontwerp, en een paar functies geplukt die we kunnen verwachten van de OnePlus 11 5G.

De telefoon zal worden onthuld tijdens een evenement in New Delhi, India op 7 februari en - in opwindend nieuws voor OnePlus-fans - de Alert Slider keert terug. Net als de meeste voorgaande OnePlus vlaggenschepen, zal deze schakelaar u laten schakelen tussen bellen, trillen en stil zonder dat u de telefoon hoeft te ontgrendelen of het touchscreen hoeft te gebruiken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

We zijn gewend dat OnePlus ons in de aanloop naar de lancering druppelsgewijs informatie geeft over zijn volgende toestellen, en het lijkt erop dat dat proces voor de OnePlus 11 al is begonnen.

Het bedrijf heeft ook onthuld dat we de Hasselblad kleurverwerking ook in de OnePlus 11 5G zullen zien, waarvan het belooft dat het nauwkeurige en natuurlijke kleuren zal leveren.

In de teaserafbeelding en video's zien we dat de telefoon het ontwerp heeft dat eerder is uitgelekt en voorzien is van een grote, ronde camera-unit aan de achterkant met daarin de drie cameralenzen en wat lijkt op een dual-tone LED-flitser.

De fabrikant heeft ook onthuld dat het de volgende generatie OnePlus oordopjes zal lanceren op hetzelfde evenement. Gedoopt tot de OnePlus Buds Pro 2, de knoppen zijn naar verluidt voorzien van "een full-bodied, stereo-kwaliteit audio-ervaring met kristal kwaliteit." Hun woorden, niet de onze.

De beste Black Friday US deals 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel en meer Door Chris Hall · 27 November 2022 Black Friday en Cyber Monday is het grootste verkoopevenement van het jaar en er zijn tal van kortingen beschikbaar.

Andere details over de twee producten zijn schaars, maar we zijn er vrij zeker van dat OnePlus het beeld langzaam duidelijker zal maken naarmate we dichter bij het lanceringsevenement komen.

Geschreven door Cam Bunton.