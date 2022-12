OnePlus 10T Marvel Edition in aantocht, exclusieve items en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus lanceert binnenkort een Marvel Edition-versie van zijn 10T-smartphone.

Na eerdere samenwerking met Disney op een Avengers-editie van de OnePlus 6, keert het merk terug naar het superheldenthema voor een nieuw model.

Het is schijnbaar gekoppeld aan de release van Black Panther: Wakanda Forever in de bioscoop en is geplaagd door het officiële OnePlus India Twitter-account.

Blijf op de hoogte voor een spannende aanbieding gemaakt voor Marvel fans. Ga naar het Red Cable Club-platform voor meer informatie. pic.twitter.com/8iubOw2dhb- OnePlus India (@OnePlus_IN) 14 december 2022

De telefoon en meegeleverde accessoires worden gelanceerd op de Red Cable Club-site - het lidmaatschapsschema voor de OnePlus-community - en we wachten nog op officiële details.

Echter, afbeeldingen en een prijs zijn verschenen op Disney's officiële retail website in India - waar de handset waarschijnlijk exclusief zal zijn.

Het toont de doos, een OnePlus 10T met een Captain America-stijl schild op de achterste camera-unit, een speciale case ontworpen rond Iron Man's harnas, een Captain America PopSocket, en een Black Panther telefoonstandaard.

De prijs is 55.999 roepies - ongeveer 580 pond / 675 dollar.

De telefoon zelf heeft exact dezelfde specificaties als de standaard OnePlus 10T, zoals gelanceerd in augustus.

Het beschikt over een 6,7-inch Full HD+ display met een 120Hz verversingssnelheid en HDR10+. Er zit een Snapdragon 8+ Gen 1-processor in, met maximaal 16GB RAM en 256GB opslagruimte.

Geschreven door Rik Henderson.