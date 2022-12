OnePlus 11 100W snel opladen bevestigd door Chinese certificering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De komende OnePlus 11 zal 100W snelladen hebben, zoals bevestigd door een Chinese certificeringswebsite in aanloop naar de officiële onthulling.

OnePlus zal naar verwachting zijn volgende vlaggenschip telefoon in de komende maanden aankondigen en we hebben al een aantal lekken rond het toestel gezien. Dat omvat het feit dat het gewoon de OnePlus 11 zal heten en dat het een trio van camera's zal hebben. Nu hebben we het dichtst bij officiële bevestiging dat het ook 100W snelladen zal ondersteunen.

Dat komt via de Chinese 3C certificatie website die de OnePlus 11 vermeldt als het aanbieden van dergelijke snelle snel laden, waardoor het sneller op te laden dan de huidige OnePlus 10 Pro. Het zal echter nog steeds niet het snelste opladen zijn dat OnePlus gebruikt - die eer gaat naar de OnePlus 10R Endurance Edition en zijn 150W-mogelijkheden.

Wat betreft de OnePlus 11 verwachten we al grote dingen dankzij het gebruik van Qualcomm's nieuwste vlaggenschip Snapdragon 8 Gen 2-processor, terwijl een 6,7-inch AMOLED-scherm met 120Hz-verversingssnelheid al het gerucht gaat. Die drie camera's omvatten naar verwachting een 50-megapixel hoofdcamera, een 48-megapixel ultrawide shooter en een 32-megapixel telefoto.

Snelheid zou ook geen probleem moeten zijn, met die Snapdragon chip die gekoppeld zal worden aan maximaal 16GB RAM en UFS4.0 opslag. De batterij zou ook een 5.000mAh onderdeel zijn.

