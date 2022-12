De OnePlus 11R, met codenaam Udon, breekt met het testen door

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De OnePlus 11R heeft in de aanloop naar de release de dekking doorbroken met foto's van de drievoudige achtercamera-opstelling van de telefoon en de centrale selfie-camera die online lekt.

Terwijl veel van de aandacht op OnePlus is begrijpelijkerwijs op het vlaggenschip OnePlus 11 op dit moment, de OnePlus 11R zal een mid-range versie ontworpen om te worden verkocht in specifieke markten. De telefoon is al uitgelekt, met informatie over de specificaties op het internet in september. Nu zijn er in een nieuw rapport afbeeldingen opgedoken die de centrale camera van de telefoon en drie achtercamera's laten zien.

Dat nieuwe rapport wees er aanvankelijk niet op dat deze telefoon de OnePlus 11R was en gebruikte simpelweg de codenaam Udon. Sindsdien heeft leaker Max Jambor echter bevestigd dat dit inderdaad de volgende mid-range telefoon van OnePlus is.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Gesproken met mijn vrienden bij @mysmartprice - dit toestel is OnePlus 11R aka codenaam Udonhttps://t.co/VuzeUSdINI- Max Jambor (@MaxJmb) 7 december 2022.

Dat roept echter wel wat interessante vragen op. Eerdere lekken hadden de OnePlus 11R sporting een 6,7-inch Full HD + AMOLED-scherm, terwijl het laatste rapport heeft de Udon verpakking een QHD + resolutie display paneel. We zullen moeten wachten op opheldering daarover, tenzij OnePlus dit ding eerst heeft aangekondigd.

Wat betreft de rest van de belangrijke cijfers van de OnePlus 11R, verwachten we al een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1-processor en maximaal 16GB RAM, evenals opslagopties van maximaal 256GB. De drie camera's zullen een 50-megapixel hoofdschutter omvatten naast een 8-megapixel ultrawide en 2-megapixel macro.

Het rapport zegt dat de OnePlus 11R (of Udon, zo u wilt) nu aan het testen is, "met de hulp van OnePlus Community testers in India". Hopelijk duurt het niet lang meer voordat we iets officiëlers te horen krijgen.

Apple iPhone 13 aanbiedingen: Ontdek waar je de beste deals kunt vinden voor de nieuwste smartphones Door Conor Allison · 16 juni 2022 Vind een lage prijs voor de Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

Geschreven door Oliver Haslam.