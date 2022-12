Is dit de onaangekondigde OnePlus 11? Een leaker zegt van wel!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft niet bevestigd dat het een nieuw vlaggenschip telefoon in de maak heeft, maar de OnePlus 11 wordt binnenkort verwacht en nu zijn persafbeeldingen begonnen te lekken.

Het nieuwste OnePlus lek komt via de meestal accurate @OnLeaks op Twitter, dit keer in samenwerking met GadgetGang. Het lek zelf toont ons de officiële renders voor twee kleuren van de OnePlus 11 - Forest Emerald en Volcanic Black. Het zijn allebei goed uitziende kleuren om zeker te zijn, hoewel het ontbreken van een lichtere, fellere kleur misschien teleurstellend is voor sommigen.

Het rapport zegt dat we niet moeten verwachten dat er exclusieve kleuren zijn voor dit model, maar er zouden nog steeds enkele kleuren kunnen zijn die specifiek zijn voor de regio's waar het toestel zal worden verkocht - zoals een Panda White-versie voor de Chinese markt, bijvoorbeeld.

Er zijn hoge verwachtingen voor de OnePlus 11, niet in de laatste plaats omdat de telefoon in wezen een OnePlus 11 Pro is. Het bedrijf heeft blijkbaar besloten om deze keer af te zien van de Pro-naam, hoewel er altijd de kans bestaat dat er in de toekomst een nieuw model in het hogere segment komt.

Wat betreft dit model, eerdere geruchten hebben OnePlus verschepen dit ding met een 6,7-inch QHD + AMOLED-scherm aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip. Dat zal worden gekoppeld aan maximaal 16GB RAM, afhankelijk van het gekozen model, met een 5.000mAh batterij en 100W opladen inbegrepen.

Qua camera's zal een 16-megapixel schutter selfies afhandelen, terwijl een 50-megapixel hoofdcamera wordt aangevuld met een 48-megapixel ultrawide en 32-megapixel telefoto optie.

De huidige verwachting is dat OnePlus de nieuwe telefoon in het eerste kwartaal van 2023 zal aankondigen, dus verwacht de komende weken meer over dit ding te horen.

Geschreven door Oliver Haslam.