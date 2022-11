Geheimzinnige OnePlus-telefoon wordt gecertificeerd - is het de OnePlus 11?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een onaangekondigde OnePlus-telefoon is verschenen op de Bluetooth SIG-certificeringswebsite en het zou wel eens de aankomende OnePlus 11 kunnen zijn.

De nieuwe OnePlus telefoon is gecertificeerd met Bluetooth 5.3 connectiviteit en draait OxygenOS 13 gebaseerd op Google's Android 13. Buiten dat is er niet veel aan de hand in de certificering, maar we weten in ieder geval dat de telefoon ook 5G zal hebben.

Wat betreft welke telefoon dit is, is het waarschijnlijk de OnePlus 11 of een nieuw OnePlus Nord-model. De slimme geld is op de eerste hoewel, met recente rapporten suggereren dat de OnePlus 11 Pro niet zal hebben "Pro" in de naam helemaal. Dat betekent echter niet dat deze telefoon geen indrukwekkende specs zal hebben.

Die specs omvatten naar verwachting een 6,7-inch QHD+-scherm en een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip. Een 50-megapixel hoofdcamera wordt naar verwachting ook vergezeld door een 48-megapixel ultrawide lens.

Wat de kleuren betreft, wijst een nieuw lek erop dat er matzwarte en glanzend groene afwerkingen zijn. Wij zijn altijd voor matzwart, maar we maken ons een beetje zorgen over het idee dat iets groen en glanzend is. Maar we houden ons oordeel in beraad tot we dit ding in het echt zien.

#OnePlus11 komt in mat zwart en glanzend groen - Max Jambor (@MaxJmb) 25 november 2022.

Wanneer dat gaat gebeuren, weten we nog steeds niet. Een aankondiging in het eerste kwartaal van 2023 lijkt waarschijnlijk, maar dat is nog iets waar we op bevestiging moeten wachten voordat we te enthousiast worden.

Geschreven door Oliver Haslam.