OnePlus verhoogt de levensduur van apparaten met de belofte van 4 jaar OS-updates en 5 jaar beveiligingsupdates

(Pocket-lint) - OnePlus heeft bevestigd dat het 4 jaar OS-updates en 5 jaar beveiligingsupdates zal aanbieden op geselecteerde modellen, waardoor gebruikers toestellen langer kunnen houden.

De aankondiging kwam uit een Oxygen OS-evenement in Londen, waar OnePlus bevestigde dat OOS 13.1 in de eerste helft van 2023 wereldwijd wordt gelanceerd, waarbij de OnePlus 10T de update voor Kerstmis 2022 krijgt.

OnePlus heeft niet precies aangegeven welke toestellen in aanmerking komen voor meer software-ondersteuning, maar het gaat waarschijnlijk om vlaggenschipmodellen in plaats van die in het betaalbare Nord-assortiment.

Het nieuwe updateregime brengt OnePlus meer in lijn met Google en Samsung, wat betekent dat eigenaars hun toestellen wat langer kunnen houden.

Verschillende factoren dragen ertoe bij dat klanten hun telefoon langer houden - de gestegen kosten van levensonderhoud en het toegenomen milieubewustzijn - dus toegang tot softwareondersteuning is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat die toestellen veilig en volledig functioneel blijven.

Gary Chen, hoofd softwareproducten van OnePlus, zei dat het niet alleen een kwestie is van software updaten - het hangt af van de chipsetfabrikant die ondersteuning biedt, evenals Google, bovenop het werk dat OnePlus zelf moet doen.

OxygenOS 13 is gebaseerd op Android 13 en brengt een reeks verbeteringen naar OnePlus-apparaten, waaronder een verbeterde always-on display-ervaring, aquamorfisch ontwerp en ondersteuning voor ruimtelijke audio.

Hoewel OnePlus niet bevestigt welke toestellen zullen profiteren van meer software-ondersteuning, zouden we verwachten dat de 2023 vlaggenschip telefoon - naar verwachting de OnePlus 11 Pro genoemd - waarschijnlijk zal worden opgenomen.

