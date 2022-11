De OnePlus 11 zou keramisch kunnen gaan met maar liefst 16GB RAM

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het volgende vlaggenschip van OnePlus krijgt mogelijk een nieuwe keramische constructie en heeft 16GB RAM in zich, volgens informatie van een leaker.

Weibo leaker Digital Chat Station heeft een geschiedenis die maakt hun rapporten de moeite waard aandacht te besteden aan en de nieuwste beweringen hebben OnePlus gaan all-in op "textuur en prestaties" deze keer rond.

Volgens hen zal de OnePlus 11 een single-hole cutout hebben voor zijn selfie camera aan de bovenkant van een gebogen scherm met een 2K resolutie. Die uitsparing zal in de linkerbovenhoek zitten, is ons verteld.

In termen van constructie, het rapport heeft OnePlus het gebruik van een metalen frame voor de telefoon, maar met een keramische behuizing. Dat moet zorgen voor een premium textuur en veel gewicht, hoewel het ook een even zware prijs kan betekenen.

Qua specificaties zal Qualcomm's high-end Snapdragon 8 Gen 2 het hart vormen van de OnePlus 11, met 16GB RAM en snelle UFS 4.0 opslag als belangrijkste onderdelen. Dat alles moet zorgen voor een snelle, premium aanvoelende telefoon.

Het is vermeldenswaard dat Digital Chat Station dit model de OnePlus 11 blijft noemen, zonder vermelding van een OnePlus 11 Pro. Dat zou later kunnen komen, of het is mogelijk dat deze specificaties voor dat duurdere model zijn - we zullen moeten afwachten. Hoe dan ook, de telefoon die hier wordt beschreven klinkt als een winnaar op alle punten.

Geschreven door Oliver Haslam.