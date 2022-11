OnePlus wil uw feedback op zijn telefoons, maar er zit een addertje onder het gras

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - OnePlus vraagt opnieuw mensen om te helpen betere telefoons te maken, maar deze keer wil het dat je het persoonlijk doet - en je moet naar Londen gaan.

Het idee om feedback van gebruikers te krijgen is niet nieuw voor OnePlus - het doet dit al jaren. Maar door de COVID-19 pandemie heeft OnePlus zijn Open Oren Forum onlangs online moeten houden. Nu is het terug naar een persoonlijk evenement dat op 28 november in Londen plaatsvindt. Je moet dus in de buurt zijn als je mee wilt doen.

OnePlus zegt dat het "gebruikers in en rond Londen uitnodigt om deel te nemen aan dit evenement en hun feedback over OxygenOS te delen en de toekomst ervan mee vorm te geven". Maar daarvoor moet je een enquête invullen die ongeveer vier minuten duurt. Er wordt ook gesproken over het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst, dus het is mogelijk dat je te horen krijgt wat OnePlus van plan is met OxygenOS en de toekomst.

Het idee is dat OnePlus op zoek gaat naar ideeën en suggesties "over huidige en toekomstige functies en zal uw advies en feedback in overweging nemen." Dus als er iets is dat je dwars zit, of een functie die je graag zou willen zien, dan is dit het moment om mee te doen.

Zin om mee te doen? Vul dit formulier in en doe het snel - de inschrijving sluit op 16 november. Je hoort eind deze week of je bij de geselecteerden hoort, dus je blijft niet te lang hangen.

Geschreven door Oliver Haslam.