OnePlus Nord CE 3 spec lek onthult schermgrootte, camera's en meer

(Pocket-lint) - Een lek beweert de belangrijkste specificaties van de komende OnePlus Nord CE 3 naar buiten te hebben gebracht, een telefoon die waarschijnlijk begin 2023 zal worden aangekondigd.

De opvolger van de OnePlus Nord CE 2, het opgefriste model zal naar verwachting worden aangekondigd in de eerste paar maanden van volgend jaar. Als dat zo is, heeft OnePlus mogelijk minder te delen dan normaal - want een deel lijkt al vooruit te zijn gelekt.

Volgens leaker OnLeaks zal de aankomende telefoon een 6,7-inch FHD+ LCD-scherm hebben met een verversingssnelheid van 120Hz, dus mensen kunnen boterzachte animaties verwachten. Het scherm zal worden ondersteund door een Snapdragon 695 5G-chip als het lek juist is, terwijl 12GB RAM en 256GB opslagruimte de belangrijkste interne specificaties afronden. Er zit ook een 5.000mAh batterij in.

Aan de achterkant denkt OnLeaks dat de camera's een 108-megapixelsensor zullen bevatten, gekoppeld aan een 2-megapixel macrocamera en een 2-megapixeldieptesensor. Dat zou betekenen dat er geen ultrabrede camera zal zijn, wat voor sommigen teleurstellend zal zijn. Fans van het nemen van selfies zal een 16-megapixel front-facing camera, zijn we verteld.

Andere opmerkelijke zaken zijn een snellaadcapaciteit van 67 W en een vingerafdruksensor aan de zijkant van de telefoon.

Twee dingen weten we nog niet - precies wanneer OnePlus dit ding zal aankondigen en hoeveel het zal kosten als het dat doet. We kunnen verwachten dat die details snel genoeg online verschijnen, of het nu officieel via OnePlus is of onofficieel dankzij een lek.

Geschreven door Oliver Haslam.