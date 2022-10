De OnePlus 11 Pro is misschien toch niet zo Pro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Geruchten over de OnePlus 11 Pro-telefoon van volgend jaar doen al een tijdje de ronde, maar de meest recente zegt dat dit helemaal niet de naam is, ondanks Pro-level specs.

De slimme geld op dit moment is op de nieuwe OnePlus vlaggenschip telefoon arriveert in het eerste kwartaal van 2023, maar wanneer het doet eindelijk breken dekking we zijn verteld om te verwachten dat het OnePlus 11 genoemd - geen Pro moniker in zicht. Dat is wat leaker Max Jambor zegt in ieder geval, toevoegend dat ondanks de niet-Pro naam het toestel een high-end aanbod blijft. Voor alle duidelijkheid, dit is een OnePlus 11 Pro in alles behalve de naam.

Het aankomende OnePlus Pro-model heet OnePlus 11. - Max Jambor (@MaxJmb) 17 oktober 2022.

Dat komt omdat de specs waarover we hebben gehoord erg alle hoge noten raken, waaronder een 6,7-inch OLED-scherm met QHD+ resolutie en tot een 120Hz verversingssnelheid. Daarachter verwachten we een Snapdragon 8 Gen 2 chip en nog verder naar achteren een 50-megapixel camera samen met een 48-megapixel ultrawide lens. De telefoto camera wordt verondersteld te komen in op 32 megapixels, terwijl degenen die selfies nemen zullen profiteren van een 16-megapixel lens.

Dat alles schreeuwt natuurlijk OnePlus 11 Pro. Waarom OnePlus het niet zo noemt is voor iedereen een raadsel, maar we kunnen ons alleen maar voorstellen dat we nog steeds Pro-geld moeten betalen om een van deze dingen op te halen.

Zal OnePlus later iets met de Pro-naam aankondigen? Jambor sluit het niet uit, maar we weten dat het niet gebeurt in de eerste drie maanden van 2023, in ieder geval.

Geschreven door Oliver Haslam.