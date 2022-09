Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De OnePlus 11 Pro is een van de vele aankomende telefoons waar we naar uitkijken in 2023, en het volgt op een van de beste value-for-money vlaggenschip telefoons op de markt dit jaar: de OnePlus 10 Pro.

Er zijn al gedetailleerde geruchten en beeldlekken opgedoken voor de volgende premium telefoon van OnePlus, en dus - denken we - hebben we al een vrij goed idee van wat we ervan kunnen verwachten.

Als er meer geruchten, lekken en informatie naar voren komt, zullen we deze functie blijven updaten met het verhaal van de OnePlus 11 Pro als het zich ontvouwt. Wil je meer weten over het volgende vlaggenschip van OnePlus? Dit is de plek waar je moet zijn.

OnePlus 11 Pro lanceringstijdschema

Eerste kwartaal 2023

Rond de £800/$800?

Informatie uit vroege specificaties en ontwerplekken suggereert dat we de OnePlus 11 Pro ergens in het eerste kwartaal van 2023 zullen zien. Het zou logisch zijn, aangezien dat is wanneer de OnePlus 10 Pro voor het eerst zijn opwachting maakte in 2022.

Als OnePlus een soortgelijk patroon volgt voor de 11 Pro, zouden we al in januari een eerste glimp van het product kunnen zien, met een eerste lancering in China en een wereldwijde uitrol een paar maanden later.

Er is nog niets gezegd over de prijs, maar het zou logisch zijn dat het in de buurt van de bovenkant van de markt zit. De OnePlus 10 Pro was rond de £800/$800, en we zouden verwachten dat de 11 Pro ergens in de buurt van dat balpark komt.

OnePlus 11 Pro ontwerp en display

Enorme ronde camerabehuizing

Gebogen glazen voor- en achterkant

Schuifschakelaar voor waarschuwingen

6,7-inch QHD+ scherm - 120Hz

Gedetailleerde renderlekken tot nu toe suggereren dat OnePlus een vrij dramatische verandering aanbrengt in het achterontwerp van zijn vlaggenschiptelefoon voor 2023. In plaats van een rechthoekige of vierkante camera-unit, wordt de achterkant van de telefoon gedomineerd door een groot cirkelvormig uitsteeksel. Het is niet identiek, maar is vergelijkbaar met wat we hebben gezien op de Xiaomi 12S Ultra.

De rest van het ontwerp van de telefoon is zoals gebruikelijk voor OnePlus. Renders tonen gebogen glas op zowel de voorkant als de achterkant van de telefoon, met slanke metalen randen rondom. En - in tegenstelling tot de OnePlus 10T - is de Alert Slider-schakelaar hier.

Andere details zijn de powerknop aan de rechterkant, onder die Alert Slider, met de volumeschakelaar aan de andere kant van de telefoon.

Aan de voorkant verwachten we een groot QuadHD+ resolutie AMOLED display te zien met punch-hole selfie camera in de linkerbovenhoek. Het scherm zou 6,7-inch diagonaal meten en verversingsfrequenties tot 120Hz bieden.

Als het lijkt op de 10 Pro - en we vermoeden dat dat zo is - zal het scherm adaptieve vernieuwingsfrequenties bieden, waardoor het scherm zich automatisch aanpast aan de inhoud, van 1Hz tot 120Hz. Het is ook waarschijnlijk Oppo en OnePlus 'trend van het aanbieden van 10-bits, 1-miljard kleuren ondersteuning voort te zetten.

OnePlus 11 Pro hardware specs en prestaties

Snapdragon 8 Gen 2 processor

16GB RAM en 256GB opslag

5000mAh batterij met 100W snel laden

OnePlus vlaggenschip telefoons gebruiken bijna altijd de nieuwste en beste mobiele chipsets van Qualcomm. Hetzelfde wordt verwacht van de OnePlus 11 Pro. Dat betekent dat het waarschijnlijk zal lanceren met het nog niet aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2 mobiele platform. Geruchten suggereren dat dit de telefoon zal aandrijven naast maximaal 16GB RAM.

Er wordt ook beweerd dat de telefoon tot 256GB opslagruimte zal hebben. Flagship OnePlus-telefoons hebben lange tijd geen uitbreidbare opslagruimte aangeboden, dus we verwachten geen ondersteuning voor microSD-kaarten.

Wat betreft de batterij, er wordt beweerd dat we een 5000mAh capaciteit zullen zien met ondersteuning voor OnePlus/Oppo's 100W SuperVOOC merk opladen. Dat betekent dat je de batterij in minder dan 30 minuten volledig kunt opladen. Het interessante om hier op te merken - misschien - is dat de OnePlus 10T momenteel een snellere 150W laadervaring biedt, maar een kleinere 4800mAh batterijcapaciteit heeft.

OnePlus 11 Pro camera's

50MP primaire camera

48MP ultrawide

32MP telefoto 2x zoom

16MP selfie camera

De OnePlus 11 Pro zou drie camera's aan de achterkant hebben, elk met een eigen functie. Er is de 50-megapixel hoofdcamera naast een 48-megapixel ultrawide en een 2x telezoomcamera met een 32-megapixelsensor. De selfiecamera aan de voorkant zou een 16-megapixelsensor hebben.

Als de vroege renders kloppen, zet OnePlus zijn co-branding strategie met Hasselblad voort. Net als Oppo is het een samenwerking aangegaan met het camerabedrijf om een andere camera-ervaring te bieden met Hasselblad's benadering van kleurverwerking.

OnePlus 11 Pro: Het verhaal tot nu toe

21 september 2022: OnePlus specificaties gelekt

Volgens een exclusief rapport van 91Mobiles krijgt de OnePlus 11 Pro 100W opladen, Snapdragon 8 Gen 2 processor en een 5000mAh batterij.

14 september 2022: OnePlus 11 Pro ontwerp is onthuld

De renderlekken zijn begonnen, en dit lek toont een enorm, rond camera-uitsteeksel aan de achterkant van de OnePlus 11 Pro.

Geschreven door Cam Bunton.