(Pocket-lint) - OnePlus' volgende vlaggenschip wordt naar verwachting de OnePlus 11 Pro, logischerwijs in navolging van de OnePlus 10 Pro die begin dit jaar werd gelanceerd. En, als het bedrijf het 2022 gameplan volgt in 2023, zou het hier relatief snel kunnen zijn.

Twee recente lekken - beide van dezelfde originele bron - onthullen het ontwerp van de telefoon, en een hele lijst met specificaties die we kunnen verwachten van de volgende ultra premium telefoon van het Oppo submerk.

Wat het ontwerp betreft, is het belangrijkste dat OnePlus lijkt af te stappen van zijn vierkante camerabehuizing en in plaats daarvan een groot cirkelvormig uitsteeksel wil, compleet met het Hasselblad-logo in het midden. Deze lekken zijn afkomstig van Steve Hemmerstoffer (aka @OnLeaks) en gepubliceerd door 91Mobiles en SmartPrix.

Het is een serieus uitziende telefoon van de achterkant, en sluit aan bij de trends die we de afgelopen 12 maanden hebben gezien van andere Chinese fabrikanten zoals Xiaomi en Huawei. De alert slider maakt ook een verschijning op deze, die OnePlus fans zal verrukken.

Er wordt beweerd dat er drie verschillende camera's zijn: een primaire, een ultrawide en een 2x telezoom camera. Er wordt gesuggereerd dat deze respectievelijk 50-megapixel, 48-megapixel en 32-megapixel sensoren zullen hebben.

Andere belangrijke kenmerken zijn het gebruikelijke grote 6,7-inch AMOLED-scherm met QuadHD-resolutie en een vernieuwingsfrequentie tot 120Hz. Het wordt niet vermeld, maar we verwachten ook dat het de recente trend voortzet om ondersteuning te bieden voor maximaal 1 miljard kleuren en adaptieve vernieuwingsfrequenties om de batterij te sparen. Immers, de vorige twee generaties hebben dat ook gedaan.

De specificaties vermelden ook een 16-megapixel selfiecamera die door de bovenkant van het scherm is gestoken, waarschijnlijk de enige onderbreking in een scherm dat bijna alle ruimte aan de voorkant zal innemen.

Intern is het geen verrassing dat de nog niet uitgebrachte Snapdragon 8 Gen 2-processor de show zal leiden. Die chipset zal waarschijnlijk worden aangekondigd aan het einde van dit jaar, in de aanloop naar 2023 vlaggenschip telefoon lanceringen, en OnePlus is vaak een van de eerste die de nieuwe Snapdragon vlaggenschip platformen te gebruiken.

Daarnaast wordt beweerd dat we tot 16GB RAM en 256GB interne opslag zullen zien, plus een grote 5000mAh batterij met ondersteuning voor het supersnelle 100W opladen.

Er wordt geen specifieke lanceerdatum genoemd, maar - net als de OnePlus 10 Pro - wordt hij begin dit jaar verwacht, dus kijk uit naar het eerste kwartaal van 2023.

